Le West End de Londres reçoit une injection de 5 milliards de livres sterling pour rebondir après Covid

L’injection de fonds dans le quartier passera par 22 grands projets de développement. // Le West End de Londres est sur le point de « rebondir » de Covid avec une injection de 5 milliards de livres sterling // Le plus grand programme unique est le centre de divertissement Outernet Global d’un milliard de livres sterling centré sur Denmark Street

Le West End est sur le point de rebondir fortement après la pandémie avec plus de 5 milliards de livres sterling d’investissements prévus au cours des cinq prochaines années, selon une nouvelle enquête.

New West End Company, qui représente 600 entreprises sur Oxford Street, Regent Street, Bond Street et à Mayfair, a déclaré que l’injection de financement sans précédent dans le quartier se fera par le biais de 22 grands projets de développement.

Le plus grand projet est le centre de divertissement Outernet Global d’un milliard de livres sterling centré sur Denmark Street, suivi du réaménagement de 500 millions de livres sterling par Grosvenor du triangle de South Molton Street à Mayfair.

LIRE LA SUITE: La fréquentation du West End de Londres s’améliore alors que les Britanniques retournent dans leurs bureaux

L’investissement cherchera non seulement à rebondir après une pandémie qui a ravagé les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et de l’immobilier commercial, mais aussi à évoluer vers la destination de choix pour le consommateur moderne.

Les magasins traditionnels de briques et de mortier seront rejoints par des marques qui répondent aux besoins d’un consommateur à la recherche d’une expérience plus diversifiée et immersive depuis leur centre-ville.

Dans l’une des révisions les plus ambitieuses d’une rue principale à ce jour, 76 pour cent des développements du West End répertoriés seront à usage mixte.

Le lancement d’Outernet London – le premier d’un réseau mondial des quartiers de médias immersifs, de divertissement et de culture les plus avancés au monde – et les plans visant à transformer Cavendish Square en une destination de santé et de bien-être ne sont que deux exemples d’une nouvelle ère pour le West End de Londres .

Le directeur général de Grosvenor Grande-Bretagne et Irlande, James Raynor, a déclaré : « Au cours de l’année dernière, nous avons constaté une réponse incroyable aux interventions telles que les repas en plein air, l’élargissement de la chaussée et les projets d’art public.

« Mais pour assurer l’avenir du West End, nous devons voir plus grand et plus audacieux. Seuls des investissements continus dans l’évolution du lieu et un soutien politique pour attirer les visiteurs internationaux le verront en mesure de contribuer à l’économie britannique comme il l’a fait au cours des années passées.

« À Mayfair, notre pipeline de développement représente à lui seul 1 milliard de livres sterling d’investissements futurs dans la reprise et la résilience de la destination au changement climatique. Notre engagement envers le net zéro et des projets tels que la refonte de Grosvenor Square et de South Molton Triangle joueront un rôle majeur dans le rétablissement de l’attrait de la région pour les consommateurs soucieux du climat et axés sur l’expérience.

«Nous continuerons également à plaider en faveur d’initiatives qui aideront la communauté locale et les entreprises à se remettre sur pied après COVID, notamment en réduisant la pollution de la circulation et en améliorant la qualité de l’air.»

Le directeur général de New West End Company, Jace Tyrell, a déclaré : « Le West End de Londres a longtemps occupé une place parmi les principaux centres commerciaux du monde, mais ce niveau sans précédent de milliards d’investissements en capital cimentera notre place en tant que quartier de consommation le plus emblématique et le plus diversifié de le monde. Alors que les restrictions de Covid s’assouplissent, nous envisageons maintenant une rue commerçante qui s’aligne sur notre client du 21e siècle.

« Une partie du travail est déjà en cours, mais – dans l’état actuel des choses – ceux qui placent leur confiance financière dans le West End travaillent avec une main liée derrière le dos. Avec le soutien du gouvernement, nous devons rendre le West End aussi attrayant que possible pour les visiteurs nationaux et internationaux, en leur montrant pourquoi Londres est l’endroit idéal pour faire du shopping, dîner, explorer et découvrir des alternatives telles que Paris ou Milan. Cela signifie explorer un processus de visa simplifié pour attirer les visiteurs étrangers sur les côtes britanniques.

«Nous croyons vraiment que nous reconstruisons mieux et de manière plus durable, mais – si nous voulons que les consommateurs reviennent en masse dans notre rue principale et continuent à soutenir un emploi sur dix à Londres qui profite à la fois à la capitale et au pays – nous devons ouvrir la voie à eux.”

En plus de fournir un soutien indispensable aux entreprises de la capitale, cet investissement visera également à faire du West End un quartier plus durable.

Il s’agit désormais d’une priorité absolue pour les consommateurs, car une récente enquête de la New West End Company a révélé que 51% aimeraient voir les marques réduire l’utilisation des emballages.

New West End Company travaillera également avec des partenaires du conseil municipal de Westminster, de Transport for London et du bureau du maire pour développer l’une des premières zones de transport à zéro émission du Royaume-Uni, avec des bus diesel réduits de 50 % au cours des six dernières années.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette