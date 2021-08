Le western Vampire Spaghetti de Glenn Danzig “Death Rider In The House Of Vampires” recevra une première au cinéma à Los Angeles

Glenn Dantzighommage aux westerns spaghetti italiens et aux films de vampires classiques, “Cavalier de la mort dans la maison des vampires”, recevra une première théâtrale à Los Angeles ce soir (mercredi 18 août) au théâtre historique Regency Bruin (948 Broxton Avenue) à Westwood à 19 h 30. Une session spéciale de questions-réponses avec Dantzig et le casting principal aura lieu immédiatement après la conclusion du film. En prime, chaque client muni d’un billet recevra une affiche de film gratuite en édition limitée. Les portes ouvrent à 18h30. Places limitées disponibles, obtenez des billets à cet endroit.

Comme indiqué précédemment, “Cavalier de la mort dans la maison des vampires” ouvrira à travers les États-Unis dans certains cinémas le 27 août.

“Cavalier de la mort dans la maison des vampires” est le suivi de Dantzig‘s “Vérotika” premier long métrage de réalisateur, qui a reçu sa première en juin 2019.

“Cavalier de la mort dans la maison des vampires” a été écrit et réalisé par Dantzig, avec Glenn agissant également en tant que producteur exécutif, avec James Cullen Bresack. La cinématographie est de Dantzig et Pedja Radenkovic. Le film suit le Cavalier de la mort, qui se rend au Sanctuaire des Vampires du désert, gouverné par Comte de vacances. Le prix d’entrée… une vierge intacte.

D’après L’Enveloppe, “Cavalier de la mort dans la maison des vampires” étoiles Devon Sawa comme le Cavalier de la mort, Sables Julien comme Comte de vacances et Kim Réalisateur comme Carmilla Joe. Les rejoindre sont Eli Roth comme Drac Cassidy, Ashley Sagesse comme Mina Belle, Victor DiMattia comme Kid Vlad, Danny Trejo comme Bela Latigo, et Dantzig lui-même comme le tireur vampire Bad Bathory.

Glenn a parlé de son nouveau projet lors d’une session de questions-réponses pour la projection à Philadelphie de “Vérotika” en décembre 2019 au Philadelphia Film Center. Il a dit: “Nous venons de terminer mon western spaghetti vampire. C’est très différent [from ‘Verotika’], bien sûr, car il n’y a pas de BD à suivre. Nous avons donc eu carte blanche dans le film… Tous les personnages ont comme un nom de vampire traditionnel et un nom occidental traditionnel… Il y a beaucoup de camées invités – certains de mes amis sont venus et ont fait des camées dans le film. C’est, encore une fois, basé sur le cinéma européen.”

Il a poursuivi: “Un western spaghetti est, fondamentalement… Les Italiens ont tellement aimé les westerns américains, ils ont commencé à faire leurs propres westerns. Et ils ont obtenu Clint Eastwood et Henri Fonda et un tas d’autres acteurs – Charles Bronson – pour venir faire ces westerns italiens sauvages. Et nous avons finalement commencé à les appeler des westerns spaghetti. Dans le mien, tout le monde est un vampire. Donc, vous n’avez pas à attendre pour voir le vampire – tout le monde est un vampire. Vous n’avez pas à attendre pour voir du sang – vous allez voir beaucoup de sang… C’est assez fou.”

Glenn a également confirmé qu’il avait un rôle d’acteur dans son nouveau film. “C’est une si petite partie”, a-t-il déclaré. “Mais c’était très amusant. J’ai la chance d’avoir du sang, ce que j’aime être ensanglanté – cela fait partie de ce que je fais.”

Glenn a déjà parlé de son prochain film lors d’une séance de questions-réponses au Cinépocalypse festival à Chicago. Il a dit: “La bande son a été faite [since 2017] et, bien sûr, cela ressemble presque exactement à un Ennio Morricone bande sonore.”

Quand il a fait ses débuts au Cinépocalypse festival à Chicago, “Vérotika” a été comparé par certains critiques à Tommy Wiseau‘s “La chambre”, le drame si mauvais que c’est incroyable qui est considéré comme l’un des pires films jamais réalisés.

“Si tu fais quelque chose que tu aimes, c’est difficile” Dantzig dit à Cinépocalypse. “Sur un plateau de tournage, il y a des tonnes de problèmes qui se produisent que vous n’auriez jamais prévu. Donc, vous devez vous lancer rapidement… Dès le début, il était très clair que nous ne faisions pas un film hollywoodien. Beaucoup de mes influences et les différents films que j’aime, notamment les films européens, vous pouvez les voir ici, et, l’éclairage, les couleurs, c’est très différent d’un film que vous verrez de nos jours.”

