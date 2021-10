Le WH-1000XM4 de Sony est à 100 $ de réduction pour la première fois sur Amazon

Les écouteurs supra-auriculaires WH-1000XM4 que Sony a lancés en août 2020 ont connu quelques baisses de prix, mais aucune aussi importante que la remise actuelle de 102 $ chez Amazon. Normalement à 350 $, vous pouvez acheter un ensemble de ces écouteurs sans fil à réduction de bruit dans les coloris noir, bleu ou argent pour seulement 248 $. L’affaire devient plus douce si vous avez une carte de crédit Amazon, car vous obtiendrez 10 % de remise sur cet achat jusqu’au 20 décembre. Reste à savoir si cet accord durera aussi longtemps, mais c’est un indicateur solide que nous pourrions, au moins, voir le prix baisser à nouveau pendant la saison des achats des Fêtes.

Le XM4 a été construit sur les points forts du modèle précédent de Sony, offrant beaucoup de confort avec une conception d’oreillette pivotante, une excellente qualité sonore et une longue durée de vie de la batterie. Ce que vous ne trouverez que dans ce modèle par rapport au prédécesseur, cependant, est la fonction de lecture et de pause automatique, ainsi que la capacité Bluetooth multipoint, qui vous permet de vous connecter simultanément à deux sources Bluetooth. Lisez notre critique.

Les écouteurs 1000XM4 de Sony améliorent leurs prédécesseurs populaires avec de nouvelles fonctionnalités telles que l’appairage multipoint et la détection automatique de la parole. Ils conservent le même excellent confort et la même qualité sonore de premier ordre.

Le dernier appareil portable de Samsung, le Galaxy Watch 4, est à son prix le plus bas à ce jour sur Amazon. La montre de 40 mm avec capacités Bluetooth et GPS coûte généralement 250 $, mais vous pouvez l’obtenir dans l’une des couleurs disponibles pour 220 $. Selon les données de prix de CamelCamelCamel, il s’agit du prix le plus bas à ce jour.

La Galaxy Watch 4 est un peu plus intéressante que la plupart des autres montres intelligentes de Samsung, car elle dispose du logiciel Wear OS 3 de Google. Malgré cela, ces montres sont toujours très destinées (et mieux utilisées lorsqu’elles sont associées) à un téléphone Samsung. Lisez notre critique.

La Galaxy Watch 4 dispose d’une interface rapide et d’un support tiers supplémentaire via Wear OS 3 de Google. Mais gardez à l’esprit qu’il est mieux associé à un téléphone fabriqué par Samsung.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez un téléphone iPhone 12 ou 13, envisagez de vous procurer la batterie MagSafe alors qu’elle est en promotion aujourd’hui sur Amazon. C’est 83,27 $, tombant en dessous de son prix habituel de 99 $ que vous paieriez si vous entriez dans un Apple Store. Comme nous l’avons constaté lors de notre examen, ce modèle n’est pas destiné à être un compagnon toute la journée pour sauver votre téléphone du bord du gouffre. Au contraire, vous devriez le prendre si vous voulez une solution compacte et simple pour garder votre iPhone rechargé tout au long de la journée. Lisez notre critique.

La batterie MagSafe d’Apple est la seule option de chargement magnétique sans fil en déplacement qui est intégrée à iOS pour des niveaux de charge visibles. Il ne contient pas assez de jus pour charger complètement un iPhone 12 ou 13, mais il est pratique pour les recharges dans un emballage compact.

Les Echo Buds originaux d’Amazon sortis en 2019 ne coûtent que 40 $ neufs chez Woot. Le SSD 1 To 980 M.2 de Samsung (à ne pas confondre avec le 980 Pro beaucoup plus rapide) coûte 110 $ chez Amazon, en baisse par rapport à son prix initial de 140 $. Pour un stockage M.2 légèrement moins cher, ce modèle 1 To de Crucial ne coûte que 84 $ sur Amazon (normalement 110 $). Enfin, le Dell Inspiron 13 5310 doté d’un écran QHD de 13,3 pouces, d’un processeur Intel Core i7-11370H, de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage et de deux ports Thunderbolt 4, entre autres caractéristiques, coûte 850 $ aujourd’hui chez Amazon (normalement 1 000 $) .

