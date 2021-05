Le whip de la minorité de la Chambre Scalise soutient désormais publiquement Stefanik pour prendre le poste de direction de Cheney .

Le whip de la minorité de la Chambre, Steve Scalise, soutient publiquement la représentante du GOP. Elise Stefanik pour le poste de direction du GOP maintenant occupé par sa compatriote républicaine du Wyoming, Liz Cheney.

«Les républicains de la Chambre doivent se concentrer uniquement sur la reprise de la Chambre en 2022 et la lutte contre le programme socialiste radical du président Pelosi et du président Biden, et Elise Stefanik est fermement résolue à le faire, c’est pourquoi Whip Scalise s’est engagé à la soutenir pour la présidence de la conférence. », A déclaré Lauren Fin, porte-parole de Scalise, dans un communiqué publié pour la première fois par Punchbowl News.

Le nom de Stefanik en tant que remplaçant possible de Cheney a commencé à circuler mardi après-midi – alors que la Conférence républicaine de la Chambre s’inquiète de plus en plus de ce que l’opposition publique de Cheney à l’ancien président Trump devienne de plus en plus une distraction, mettant en péril leur opportunité de prendre le contrôle de la chambre l’année prochaine.

Cheney est la présidente de la conférence GOP House, le poste n ° 3 de la Conférence républicaine de la Chambre.

Cheney faisait partie des 10 républicains du Congrès à voter en faveur de la destitution de Trump après l’émeute du 6 janvier au Capitole. Cheney a facilement survécu à un vote de conférence ultérieur pour la démettre de ses fonctions.

Mais son opposition publique à Trump, en grande partie sur la question de la fraude électorale de 2020, devrait entraîner un autre vote, qu’elle devrait perdre, lorsque les membres de la Chambre reviendront la semaine prochaine à Capitol Hill.

Punchbowl rapporte également que le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui jusqu’à récemment soutenait Cheney, soutient également Stefanik et a aidé à nettoyer le champ de candidats potentiels.

Lien source