Le whisky ‘Blackened’ de Metallica lance la ‘Série Masters Of Whisky’

Whisky américain noirci a dévoilé sa nouvelle “Série Masters Of Whisky” avec la sortie inaugurale, Blackened X Willett Kentucky Straight Rye Whiskey Finished In Madeira Casks. L’expression est le résultat de la collaboration de deux des distillateurs les plus innovants d’aujourd’hui, Rob Dietrich de Noirci et Drew Kulsveen de Distillerie Willett.

Noirci est né de la collaboration magistrale entre le légendaire Maître Distillateur Dave Pickerell et METALLIQUE. C’est ce principe de base de la collaboration derrière la “Masters Of Whisky Series” – une convergence de maîtres artisans passionnés qui combinent leur talent et leurs compétences pour créer une expression distinctive. Cette série combinera les forces de Dietrich et des fabricants de whisky renommés pour réinventer le whisky artisanal et créer des expressions plus complexes.

Le Blackened X Willett Kentucky Straight Rye Whiskey Finished In Madeira Casks commence par une base de recettes de whisky à faible teneur en seigle et à forte teneur en seigle qui ont été cueillies à la main par Dietrich et Kulsveen, de la sélection Willett Family Estate Reserve. Les deux ont goûté et expérimenté un certain nombre de whiskies avant d’atterrir sur les recettes qui créeraient le profil de saveur parfait. Vieilli pendant 6,5 ans en moyenne dans des fûts de chêne blanc américain, la complexité du whisky s’équilibre parfaitement, agrémentant le nez de notes de rhubarbe douce, de cassonade, de cosse de maïs, de boîte à cigares et de vanille. La première gorgée libère le palais avec des notes de caramel au beurre, de menthe terreuse et de foin fraîchement coupé, se prolongeant dans une superbe finale avec de la vanille, du beurre à la cannelle et de la noix noire.

Une fois les whiskies de seigle mariés, ils sont finis dans des fûts de Madère jusqu’à 14 semaines. Madère est un vin fortifié fabriqué sur les îles portugaises de Madère et tire son goût unique du fait de chauffer le vin à plusieurs reprises. Les fûts confèrent de subtiles notes de fruits noirs, des notes de miel et des saveurs légèrement plus sucrées de caramel et de cannelle qui se marient parfaitement avec les notes plus épicées du seigle. L’expression est mise en bouteille brut de fût.

Pendant la finition, le whisky subit le processus exclusif d’amélioration sonore Black Noise dans lequel les fûts de finition sont matraqués par les basses fréquences hertz de METALLIQUEde la musique. Les ondes sonores secouent visiblement les fûts de finition, provoquant une plus grande interaction entre le whisky et le bois, extrayant ainsi plus de saveurs et de couleurs.

La liste de lecture de 11 pistes pour le processus Black Noise a été choisie par les deux Dietrich et Kulsveen et séquencé par METALLIQUE co-fondateur et batteur Lars Ulrich.

La liste de lecture complète comprend :

* Pour qui la cloche sonne



* Marionnettiste



* Roi Rien



* Bienvenue à la maison (sanatorium)



* Dyers Eve (Remasterisé)



* Brisé, battu et marqué



* La chose qui ne devrait pas être



* Atlas, lève-toi !



* De loup et d’homme



* Un (remasterisé)



* Entrez Sandman

Alors que la “Masters Of Whisky Series” fait partie de Noircil’avenir, la collaboration entre Dietrich et Kulsveen rend également hommage au passé. Les deux marques ont été profondément impactées par le regretté Master Distiller et la sommité du whisky Dave Pickerell. Connu sous le nom de “Johnny Appleseed” de la distillation artisanale, Pickerell a utilisé son expertise pour aider des dizaines d’entrepreneurs à démarrer ou à redémarrer de petites distilleries artisanales, dont Distillerie Willett. Il était un ami de longue date du Kulsveen famille et lié avec eux sur une passion commune de la fabrication du whisky. En 2011, lorsque le Kulsveens cherchaient à amener le Distillerie Willett retour en ligne, Dave a prêté ses connaissances et a aidé à la logistique pour mettre la distillerie en marche. Lorsque Noirci recherchait un endroit pour tourner sa vidéo de marque, le Kulsveens gracieusement prêté leur distillerie. C’est alors que Dave a présenté le Noirci équipe à la Kulsveens, jetant les bases de cette collaboration.

METALLIQUE rencontré le Kulsveens et l’équipe de la distillerie lorsque le groupe était à Louisville pour sa “WorldWired” visiter. Le groupe a reçu un aperçu de première main de Willett, a baptisé le nouveau restaurant de la distillerie avec un délicieux repas et s’est lié à la Kulsveens sur de beaux cigares. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

“Nous ne pouvions pas penser à une première sortie plus percutante pour la série qu’une collaboration avec Distillerie Willett,” mentionné Dietrich. “Je voulais que la première expression de la série soit un seigle, et en tant que grand fan de Willett et de tout ce qu’ils produisent, j’ai senti que c’était le premier choix évident. Je ne pourrais pas être plus honoré de travailler avec A dessiné et la grande équipe de Distillerie Willett. Nos liens avec Dave tout a bouclé la boucle, et quand je travaillais avec A dessiné et le Kulsveens, c’était presque comme être accueilli de nouveau. Je suis extrêmement excité par ce que nous avons accompli, et j’espère que nos fans et les amateurs de whisky du monde entier apprécieront ce whisky autant que A dessiné et j’ai!”

« Nous sommes ravis de féliciter Rob et le Noirci équipe sur cette sortie inaugurale de ce qui sera certainement une série unique de whiskies », a déclaré Kulsveen. “Franchement, j’ai passé un bon moment à collaborer avec Rob sur ce projet. Nous avons réalisé très tôt que nous partagions tous les deux une vision de la saveur que nous espérions obtenir dans le mélange et nous sommes impatients de partager ce que nous avons proposé.”

Ulrich a dit : « L’idée originale avec Noirci était de créer quelque chose de nouveau, d’excitant et d’unique qui se connecte à la fois à nos fans et à nos passionnés de whisky – quelque chose qui soit autonome et, espérons-le, respecté. L’étape suivante consistait à développer Noirci, pour pousser encore plus loin les possibilités du mariage de la musique et du whisky. Quand nous avons visité Distillerie Willett en 2019 et vu la passion et le savoir-faire qui entrent dans chaque goutte qu’ils produisent, nous savions que nous avions trouvé des âmes sœurs. Faire équipe avec le Kulsveen famille pour lancer la ‘Master… Series’ avec Willett était la prochaine étape naturelle dans Noircil’évolution.”

Blackened X Willett Kentucky Straight Rye Whiskey Finished In Madeira Casks est disponible en quantités limitées pour un prix de détail suggéré de 139,99 $. C’est le premier de la nouvelle “Série Masters Of Whisky” de la marque, qui proposera de nouvelles collaborations et des expressions uniques pour les années à venir.