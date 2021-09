Le Who a mis à se reposer, ou ainsi la pensée de Pete Townshend

Personne n’a dit que ce serait facile pour L’OMS continuer après la mort de Keith Moon, mais ils ont trouvé un moyen de rester pertinent et inventif avec la sortie de 1981 Danses du visage. Néanmoins, Pete Townshend admettra plus tard qu’il sentit qu’à ce moment-là, un fossé s’était creusé entre le groupe et la jeune génération de l’époque.

Lorsque le prochain album de The Who, It’s Hard, est paru en septembre 1982, la sortie a été précipitée pour respecter la date limite de leur tournée imminente. Comme Townshend s’en souvient dans son autobiographie de Who I Am, le reste du groupe savait bien avant la fin de ces dates lucratives que Pete annoncerait son départ.

It’s Hard a fait ses débuts dans les charts américains le 25 septembre et s’est hissé au 8e rang en 32 semaines. Pete pensait à l’époque que, selon ses propres mots, les Who étaient « enterrés » et, en termes de nouveaux albums, cela semblait être vrai pour une génération. C’était jusqu’à la réunion remarquable de l’album Endless Wire 24 ans plus tard.

Roger Daltrey dirait dans des interviews plus tard dans les années 1980 que la seule chanson qu’il aimait vraiment sur It’s Hard était le “Eminence Front” quelque peu orienté danse. Mais malgré toutes les circonstances précipitées de sa production, Townshend a considéré l’album comme un succès créatif et a félicité Daltrey pour deux performances particulières.

La ballade au piano “One Life’s Enough” était, selon Pete, “à propos de l’acceptation et du simple plaisir de faire l’amour”. Il l’a décrit comme l’une des performances vocales préférées de Roger. Le plus rock “Cry If You Want” était une chanson que Pete avait essayé de chanter pour un projet solo précédent, et sur laquelle Daltrey avait appris le flux de mots par cœur. “Il a réussi, s’évanouissant presque à cause du manque de souffle”, a écrit Townshend.

