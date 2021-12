Le « Whole Lotta Red » de Playboi Carti est désormais certifié RIAA Gold

Rappeur défiant les genres Playboi Carti’s acclamé par la critique, deuxième album, ROUGE LOTTA ENTIER, est maintenant certifié Or RIAA, amassant plus de 500 000 unités de ventes.

Playboi Carti a décroché son premier album n ° 1 sur le Billboard 200 avec la sortie de WHOLE LOTTA RED. L’album, sorti le jour de Noël 2020, s’est vendu à 100 000 unités et a reçu 160 millions de streams mondiaux au cours de sa première semaine. De plus, WHOLE LOTTA RED était n°1 lors de sa sortie sur Twitter, et les morceaux de l’album occupaient trois des dix premières tendances sur YouTube, y compris n°1 lors de leur sortie.

WHOLE LOTTA RED propose 24 morceaux avec des apparitions des superstars du rap Future, Kid Cudi, et Kanye West. Il s’agit du deuxième album studio de Playboi Carti, après Die Lit, qui est sorti en 2018 et a fait ses débuts à la 3e place du classement Billboard 200. Il a enregistré plus de 1,6 milliard de flux pour ses pistes à ce jour.

Playboi Carti est actuellement sur la dernière étape de sa tournée KING VAMP à l’appui de son nouvel album RIAA Gold. Il s’agit de la première tournée phare de Carti depuis 2018, lorsqu’il a pris d’assaut plusieurs villes pour soutenir Die Lit.

En gardant secrètes la plupart des informations sur le projet jusqu’à sa sortie, le seul morceau d’album que Carti avait offert aux fans avant Whole Lotta Red était « Meh ». Sorti en avril 2020, « Meh » a été produit par JetsonMade, Neeko Baby et Deshop. Il s’agissait du premier retour de Carti à la musique en tant qu’artiste principal depuis 2018. Dans l’intervalle, Carti était apparu en tant qu’artiste vedette dans le cadre de collaborations avec Tyler, The Creator et Mustard.

Les autres producteurs présentés sur Whole Lotta Red incluent Pi’erre Bourne, Art Dealer, F1lthy, Juberlee, Richie Souf et Wheezy.

Achetez ou diffusez Whole Lotta Red.

Dates de la tournée de Playboi Carti :

12/10

Colomb, Ohio

Arène nationale

12/14

Hartford, Connecticut

Centre XL

12/16

Kingston, RI

Centre Ryan

12/17

Brooklyn, État de New York

Centre Barclays

12/18

Washington DC

Armurerie DC

19/12/19

Philadelphie, Pennsylvanie

Centre de Liacouras

12/21

Norfolk, Virginie

Arène Chartway

12/22

Greensboro, Caroline du Nord

Centre d’événements spéciaux

12/23

Atlanta, Géorgie

Arène de la ferme d’État