Le Who’s Roger Daltrey présente le podcast “The Real Me” de Pantheon et Teen Cancer America

“Le vrai moi”, une nouvelle production de Balados du Panthéon en première le mardi 5 octobre, suit les histoires émotionnellement fortes de jeunes auteurs-compositeurs et interprètes atteints de cancer qui ont trouvé l’espoir, la guérison et la connexion grâce à la musique.

Présenté par Adolescent Cancer Amérique (TCA), l’association nationale à but non lucratif fondée par des icônes du rock Roger Daltrey et Pete Townshend de L’OMS, “Le vrai moi” met en lumière les expériences émouvantes des patients atteints de cancer dans TCALe programme Play It Back de , qui les met en contact avec des professionnels de la musique pour écrire, jouer et enregistrer des versions studio entièrement produites de leurs chansons originales.

“La musique est dans l’ADN de notre association”, a déclaré Daltrey, dont la voix familière ouvre et ferme chaque épisode de podcast. « Son bénéfice thérapeutique pour les jeunes atteints de cancer est incontestable. Ces podcasts mettent en valeur les talents de ces personnes exceptionnelles, tout en partageant leurs histoires extraordinaires et en démontrant l’importance critique de Adolescent Cancer Amériqueest le travail.”

Basé à Los Angeles, TCA finance et développe des installations et des services spécialisés pour les patients atteints de cancer chez les adolescents et les jeunes adultes (AYA). Le programme Play it Back a attiré la participation de superstars créatives telles que Grammy Award-groupe de pop alternative gagnant LE PORTUGAL. L’HOMME et cinq fois IMC Auteur-compositeur de l’année Benny Blanco, dont les collaborations incluent des succès écrits et produits avec Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna, MARRON 5, Halsey, Katy Perry, Kanye West, Le weekend, Selena Gomez et d’autres.

“Le vrai moi”, Nommé pour L’OMSchanson à succès de 1974, est animé par le chanteur/compositeur Erin Alden et produit par Panthéon‘s Christian Swain. Auteur-compositeur, interprète et producteur Kenli Mattus, directeur musical de Play It Back, est diffusé à l’antenne pour aider chaque artiste à partager son histoire inspirante.

“Balados du Panthéon est très heureux de travailler avec Adolescent Cancer Amérique pour réaliser la vision de Roger Daltrey et Pete Townshend en faisant tout notre possible pour les adolescents et les jeunes adultes confrontés au cancer », a déclaré Amant. “‘Le vrai moi’ podcast atteint un équilibre qui rend ces histoires authentiques si puissantes – pleines de joie, parfois tristes, mais toujours édifiantes alors que nous entendons ces jeunes trouver leurs ailes et voler. C’est un privilège de partager le voyage avec eux.”

Le premier épisode présente Juan Carlos “JC” Razuri, un natif de Los Angeles qui a reçu un diagnostic de lymphome alors qu’il était au lycée. Membre de l’orchestre, de l’ensemble de jazz et de la fanfare de son école, JC était impatient de poursuivre la musique à l’université lorsque la vie telle qu’il la connaissait a soudainement changé. Grâce à Play it Back, la musique l’a aidé à persévérer pendant le traitement. Il se souvient de son premier moment “a-ha” en travaillant sur une chanson avec Mattus, inspiré en improvisant au violon, ressentant l’euphorie du processus créatif.

“C’est extraordinaire d’entendre ces témoignages à la première personne et de comprendre à quel point un programme comme Play it Back est important pour un jeune confronté à une situation mettant sa vie en danger”, a déclaré Simon Davies, directeur exécutif de Adolescent Cancer Amérique. “Nous sommes extrêmement reconnaissants aux artistes qui donnent de leur temps et de leur passion pour la musique au programme, et à Panthéon pour avoir permis à ces histoires d’être racontées d’une manière si personnelle.”

En commençant par les trois premiers des 10 épisodes de la saison 1, “Le vrai moi” sera disponible sur TeenCancerAmerica.org et sur Amazon, Pomme, Google, iCoeur, Spotify, Agrafeuse et d’autres plateformes de podcast.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).