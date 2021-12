Le Wi-Fi 5G est-il identique au cellulaire 5G ?

Meilleure réponse: Pas du tout. De nombreux noms Wi-Fi incluent « 5G », pour désigner la bande 5 GHz, tandis que les réseaux de téléphonie mobile font référence à la cinquième génération de réseaux cellulaires à large bande.

Qu’est-ce que le Wi-Fi 5G ?

Alors, le Wi-Fi 5G est-il le même que le cellulaire 5G ? Avec la communication sans fil, on revient toujours à la fréquence. La fréquence mesure le nombre de cycles parcourus par une onde en une seconde et est représentée en hertz (Hz). La plupart des réseaux Wi-Fi utilisent les bandes 2,4 et 5 gigahertz (GHz) pour communiquer avec les appareils Wi-Fi, c’est pourquoi certains sont étiquetés pour montrer la différence. Cependant, l’étiquette est entièrement facultative et certains routeurs plus récents avec pilotage de bande ne diffuseront qu’un seul nom Wi-Fi pour 2,4 GHz et 5 GHz.

Le Wi-Fi provient également d’un routeur sans fil local, comme le TP-Link Archer AX21 dans votre maison et atteint rarement plus de quelques mètres à l’extérieur de votre maison. Cette connexion est également uniquement de données, ce qui signifie que lorsque vous connectez votre téléphone, il devra rester en communication avec une tour de téléphonie cellulaire. Cependant, la plupart des opérateurs ont intégré une technologie à votre téléphone pour vous permettre d’appeler et de texter via Wi-Fi.

Qu’est-ce que la 5G cellulaire ?

D’autre part, la 5G d’un opérateur de téléphonie mobile comme AT&T, T-Mobile ou Verizon fait simplement référence à la cinquième génération de réseaux cellulaires à large bande. Les générations précédentes étaient étiquetées comme 4G et 3G lorsque vous vous êtes connecté. Ainsi, la 5G peut utiliser une large gamme de fréquences allant de 600 MHz à 6 GHz, avec des fréquences plus basses offrant une plus grande couverture 5G tandis que des fréquences plus élevées offrent souvent de meilleures vitesses. Si ces chiffres vous semblent familiers, vous êtes peut-être habitué à la radio FM qui utilise des fréquences comprises entre 88 MHz et 108 MHz avec des variations selon l’endroit où vous habitez.

Si vous voyez « 5G » dans la barre d’état à côté de la force de votre signal, vous êtes connecté à un réseau cellulaire 5G. Ce signal provient d’une tour de téléphonie cellulaire à quelques kilomètres de votre position. Étant donné que le signal doit voyager plus loin que le Wi-Fi, il est courant que les opérateurs utilisent des fréquences plus basses car ils ont une plus grande portée dans l’atmosphère, en particulier dans les zones humides. Vous n’aurez pas besoin de vous connecter manuellement à un réseau 5G. Au lieu de cela, votre téléphone recherchera automatiquement les bandes appropriées et les informations sur votre carte SIM vous permettront de vous connecter.

Les fréquences exactes utilisées par un opérateur se résument à des accords et à des enchères pour utiliser certaines parties vacantes du spectre sans fil. Ce spectre peut également être composé de fréquences réutilisées telles que les bandes 6 GHz utilisées pour la couverture 5G en bande C et les routeurs Wi-Fi 6E. Il ne devrait y avoir aucun chevauchement tant que tout le monde s’en tient à ses niveaux de puissance approuvés et à ses zones de sécurité.

