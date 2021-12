Le Wi-Fi 6 vaut-il la peine d’être mis à niveau ? Tout ce que vous devez savoir

Le Wi-Fi 6 est le dernier d’une longue série de normes sans fil qui portent le nom Wi-Fi. Tout comme la 5G, tout le monde se demande s’ils doivent passer à la dernière norme pour leur configuration sans fil. Cependant, il y a quelques éléments à considérer avant de passer au Wi-Fi 6, si vous devez le faire. Faut-il passer au Wi-Fi ? Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le Wi-Fi 6 ?

Le Wi-Fi 6, également appelé 802.11ax selon l’ancienne convention de dénomination, est la dernière norme Wi-Fi qui est plus rapide et plus efficace. Il apporte de nombreuses améliorations par rapport à la dernière norme, 802.11ac, qui est désormais étiquetée Wi-Fi 5. Tout d’abord, l’accent est mis sur la réduction de la congestion.

Le Wi-Fi 6 utilise MU-MIMO (utilisateurs multiples, entrées multiples, sorties multiples), qui permet à plusieurs utilisateurs de se connecter et d’accéder au réseau simultanément. L’OFDMA (accès multiple à répartition orthogonale de la fréquence) est également intégré, ce qui améliore l’allocation de la bande passante et donc l’efficacité. Le Wi-Fi 6 dispose également d’une formation de faisceau de transmission, qui améliore la qualité et la portée du signal.

Bien que ces technologies n’améliorent pas considérablement votre expérience Wi-Fi domestique, elles sont certainement idéales pour les réseaux Wi-Fi publics. La Wi-Fi Alliance mentionne les cas d’utilisation idéaux comme les détaillants, les immeubles d’appartements, les centres de transport et les stades.

Le Wi-Fi 6 apporte également beaucoup de vitesse, avec un débit théorique maximum de 9,6 Gbps, contre 3,5 Gbps sur le Wi-Fi 5. Une sécurité améliorée est également incluse, avec une norme de sécurité WPA3, ce qui rend la tâche plus difficile pour votre Mot de passe Wi-Fi à déchiffrer.

Le Wi-Fi 6 vaut-il la peine d’être mis à niveau ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Vous devez avoir vu que les appareils les plus récents et les plus performants sont désormais compatibles avec le Wi-Fi 6 à bord. Cela vous fera vous demander : si vos appareils prennent en charge le Wi-Fi 6, devriez-vous également mettre à niveau votre réseau vers le Wi-Fi 6 ? Il y a quelques éléments à considérer en répondant à la question : Dois-je passer au Wi-Fi 6 ?

Tout d’abord, la question à laquelle vous devez répondre est la suivante : avez-vous besoin du Wi-Fi 6 ? Si votre configuration Wi-Fi actuelle vous convient bien, ce n’est probablement pas le cas. La plupart d’entre nous ont des vitesses de connexion Internet que le Wi-Fi 5 peut assez bien servir. Si la différence de vitesse entre les appareils connectés via des câbles Ethernet et ceux connectés via Wi-Fi n’est pas très importante, votre configuration réseau actuelle est probablement correcte. C’est un moyen simple et rapide de vérifier si votre configuration WLAN tire le meilleur parti de votre connexion Internet.

Bien sûr, le Wi-Fi 6 a plus d’avantages que la vitesse. Il se concentre également sur la mise en œuvre de la maison intelligente IoT. Si vous avez actuellement de nombreux appareils sur votre réseau Wi-Fi et une configuration de maison intelligente en pleine croissance, le Wi-Fi 6 vaut probablement la mise à niveau pour vous. Cependant, vous devez vous assurer que la plupart, sinon tous, de ces appareils prennent en charge le Wi-Fi 6, afin qu’ils puissent bénéficier de votre réseau mis à niveau.

Si vous envisagez une mise à niveau vers une configuration Wi-Fi qui n’est pas une configuration domestique, mais plutôt une configuration bureautique/publique qui compte de nombreux utilisateurs, alors le Wi-Fi 6 en vaut probablement la peine. Si vous optez pour une nouvelle configuration et que vous ne mettez pas à niveau une ancienne, il serait également logique d’utiliser le Wi-Fi 6. Gardez à l’esprit que le Wi-Fi 6 est nouveau, donc les routeurs et autres matériels vous coûteront considérablement plus cher que ceux du Wi-Fi 5.

De quoi ai-je besoin pour passer du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6 ?

Eric Zeman / Autorité Android

Pour commencer, vous devez disposer d’une connexion Internet avec des vitesses suffisamment élevées pour nécessiter une mise à niveau Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6 est une nouvelle norme, vous aurez donc besoin d’un nouveau routeur Wi-Fi 6, comme le TP-Link Archer AX73 ou le système Netgear Orbi Wi-Fi 6 pour commencer. Si vous mettez à niveau un réseau réparti sur une plus grande surface, comme une maison plus grande, vous voudrez peut-être opter pour un système maillé.

Une mise à niveau Wi-Fi 6 maillé nécessite un système maillé, qui se compose de plusieurs appareils Wi-Fi répartis dans la zone pour une meilleure couverture. Le Wi-Fi 6 est le standard parfait pour les réseaux maillés. Quel que soit le type de mise à niveau Wi-Fi 6 que vous choisissez, assurez-vous que vos routeurs/périphériques maillés sont positionnés de manière à maximiser les vitesses de connexion.

Tout cela en considérant que vous avez des appareils qui prennent en charge le Wi-Fi 6. De nombreux nouveaux téléphones, ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques prennent en charge le Wi-Fi 6, mais beaucoup d’autres ne le font pas. Il est probable que vos anciens appareils électroniques sont limités au Wi-Fi 5, ou peut-être même au Wi-Fi 4, et ne pourront pas tirer pleinement parti d’une configuration Wi-Fi 6.

Cependant, le Wi-Fi 6 est rétrocompatible, ce qui signifie qu’il prendra en charge vos anciens appareils. En gardant cela à l’esprit, vous pouvez choisir de mettre à niveau votre réseau d’abord, et vos appareils plus tard, en fonction de la situation.

FAQ

Q: Le Wi-Fi 6 est-il rétrocompatible ?

UNE: Oui, le Wi-Fi 6 est rétrocompatible et vos anciens appareils Wi-Fi fonctionneront avec les réseaux Wi-Fi 6.

Q: Le Wi-Fi 6 est-il meilleur que le Wi-Fi maillé ?

UNE: Le Wi-Fi maillé est un type de configuration Wi-Fi, et vous pouvez également l’obtenir avec la prise en charge du Wi-Fi 6. Celui qui vous convient le mieux dépendra de vos scénarios d’utilisation. Si vous souhaitez couvrir une grande surface avec le Wi-Fi, une configuration Wi-Fi 6 maillée sera meilleure qu’une configuration Wi-Fi 6 classique.

Q: Qu’est-ce que le Wi-Fi 6E ?

UNE: Wi-Fi 6E est une suite au Wi-Fi 6 qui utilise la bande 6Ghz, par opposition aux seules bandes 2,4Ghz et 5Ghz que le Wi-Fi utilise traditionnellement.

Q: Nest Wi-Fi est-il Wi-Fi 6 ?

UNE: la version actuelle de Nest Wi-Fi ne prend pas en charge le Wi-Fi 6.

Q: Google Wi-Fi est-il Wi-Fi 6 ?

UNE: Google Wi-Fi ne prend pas en charge le Wi-Fi 6.

