Le widget At a Glance de votre Google Pixel peut afficher des aperçus de sonnette vidéo intelligente

Google semble déployer une mise à jour très attendue du populaire widget At A Glance sur ses téléphones Pixel exécutant Android 12. Un rapport d’Android Police indique que la mise à jour permettra une notification par texte ainsi qu’une vignette d’aperçu vidéo en direct sur le l’écran de verrouillage du téléphone chaque fois que quelqu’un active les capteurs de votre sonnette vidéo.

La nouvelle fonctionnalité devrait fonctionner avec l’une des meilleures sonnettes vidéo compatibles avec l’assistant Google et l’application Google Home, y compris les sonnettes Nest de Google. Les propriétaires de pixels pourront bientôt activer ou désactiver cette fonctionnalité via une mise à jour distincte du menu des paramètres At a Glance via une simple bascule marche/arrêt.

En plus des notifications de sonnette vidéo plus intelligentes, la mise à jour du widget At a Glance pourra indiquer quand votre fonction de lampe de poche est activée, ainsi que vous alerter sur les autres appareils connectés actuellement utilisés. Il y aura également une alerte de contrôle de sécurité contextuelle lorsque vous aurez lancé un compte à rebours dans l’application Sécurité personnelle.

Selon le rapport, ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles ou ne fonctionnent pas pour de nombreux utilisateurs, mais il est possible de les forcer sur votre Pixel en chargeant la mise à jour via APK Mirror.

Le widget At a Glance a été notoirement cassé pendant une partie de la période bêta d’Android 12, mais heureusement, il semble revenir à sa juste place parmi les meilleurs widgets Android. Avec ces nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour contribue grandement à consolider le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro comme deux des meilleurs téléphones Android disponibles.

