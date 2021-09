Le widget de YouTube Music est le prochain en ligne pour un matériel que vous réorganisez

Avant la sortie publique d’Android 12, Google semble donner à chaque application qu’elle peut une cure de jouvence Material You. Après Google Phone, Calculator et Clock, le grand G s’est maintenant tourné vers YouTube Music et travaille sur une refonte du widget Material You.

Lorsqu’il n’y a pas de musique en cours de lecture, le nouveau widget affiche le logo YT Music juste au centre, ainsi que les boutons lecture/pause et pouce levé dans les coins diagonaux. Les deux boutons offrent une prise en charge dynamique des couleurs, coordonnée avec le papier peint utilisé.

Vraisemblablement, le widget changera également de teinte en fonction de la pochette de l’album. Même s’il n’est pas fonctionnel, appuyez sur le widget pour ouvrir l’application YouTube Music.

Images via 9to5Google

Comme détaillé par 9to5Google, le widget YouTube Music inspiré de Material You avec sa mise en page 3×3 est assez grand. Sa taille peut encore être augmentée, mais il manque une mise en page plus petite. Espérons que Google pourrait travailler sur d’autres widgets YouTube Music sur le thème de Material You, car le widget 3×3 présenté ci-dessus semble un peu gros pour de nombreux utilisateurs.

YouTube Music propose actuellement un widget 4×1 qui peut être redimensionné jusqu’à 5×2. Un matériel que vous réorganisez peut également être dans les cartes. Outre les widgets, l’application YouTube Music elle-même pourrait également se retrouver avec une cure de jouvence Material You comme les autres applications Google ces dernières semaines – le temps nous le dira.