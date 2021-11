Le Windows Store de Microsoft devient enfin plus semblable à Steam pour les jeux

Microsoft permettra enfin aux utilisateurs de Windows d’installer des jeux PC à partir du Microsoft Store ou du Xbox Game Pass pour PC dans n’importe quel dossier de leur choix avec un accès illimité. Cette décision permettra aux joueurs sur PC d’accéder aux dossiers de jeux et de les modifier librement, ou aux utilisateurs de Windows de déplacer librement les jeux vers n’importe quel dossier ou lecteur de leur choix.

Des sources familières avec les plans de Microsoft disent à The Verge que les modifications font partie d’une mise à jour de l’application Xbox pour Windows qui est actuellement testée en interne. La mise à jour de l’application Xbox résoudra enfin un gros problème lié à l’installation de jeux à partir de Xbox Game Pass pour PC, où les joueurs rencontreraient des problèmes avec le Microsoft Store, le dossier WindowsApps restreint ou simplement l’incapacité de contrôler complètement où les jeux ont été installés.

Microsoft ne vous bloquera pas bientôt l’accès aux dossiers du jeu.

Alors que Microsoft prenait auparavant en charge les mods pour certains titres dans le Microsoft Store, l’ouverture de l’accès aux dossiers aux jeux permettra désormais à davantage de jeux de prendre en charge les mods sans que les joueurs aient besoin de l’activer dans les jeux.

Le Microsoft Store a traditionnellement restreint l’accès à l’endroit où les jeux sont installés à l’aide d’autorisations de dossier Windows qui rendent difficile la sauvegarde des jeux ou leur déplacement librement. C’est un casse-tête si vous devez réinstaller Windows et installer des jeux sur un lecteur secondaire, ou si vous désinstallez un jeu installé à partir du Microsoft Store et qu’il utilise toujours de l’espace disque.

D’autres lanceurs de jeux PC comme Steam ou Battle.net permettent aux joueurs de sauvegarder des jeux, de les restaurer et de les vérifier. La nouvelle mise à jour de l’application Xbox de Microsoft inclut une option pour vérifier et réparer les fichiers, qui sera vraisemblablement utilisée pour prendre en charge la sauvegarde des jeux. Il existe également de nouvelles options pour accéder à l’emplacement d’installation des fichiers, modifier le lecteur sur lequel les jeux sont installés et sélectionner des dossiers personnalisés pour les installations.

L’application Xbox sur Windows bénéficiera bientôt de plus d’options d’installation de jeux.

Nous avons interrogé Microsoft sur son test interne de cette application Xbox mise à jour et, étonnamment, la société a confirmé son approche plus ouverte pour l’installation de jeux PC à partir du Microsoft Store.

« Avec d’excellents jeux PC comme Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 et Halo Infinite le premier jour avec Game Pass, nous voulions offrir aux joueurs plus d’options pour personnaliser leur expérience dans l’application Xbox », déclare Jason. Beaumont, partenaire directeur des expériences chez Xbox. « Nous continuerons à partager les mises à jour au fur et à mesure que nous lancerons des fonctionnalités supplémentaires. »

La mise à jour de l’application Xbox est actuellement testée en interne chez Microsoft, et la société n’a pas encore détaillé publiquement ces nouvelles fonctionnalités d’installation. Nous nous attendons à ce que l’application mise à jour apparaisse bientôt, d’autant plus que Microsoft s’apprête à lancer une version gratuite du multijoueur Halo Infinite le 8 décembre.