Le Windows Store vous permettra enfin de choisir les emplacements d’installation et les mods de support

Microsoft a annoncé son intention de mettre à jour le Windows Store et l’application Xbox sur PC, ce qui permettra enfin aux utilisateurs de dicter l’emplacement des installations, d’accéder aux fichiers de jeu et d’appliquer des mods aux jeux.

La mise à jour, qui sera bientôt déployée pour être testée sur Xbox Insiders, alignera le Windows Store et l’application Xbox sur PC avec d’autres lanceurs tels que Steam, Epic Games Store, etc. Avec lui, vous pourrez choisir des lecteurs spécifiques et les dossiers qu’ils contiennent pour les installations de jeux, vous permettant de sauvegarder vos jeux sur des lecteurs secondaires ou de déplacer des fichiers après l’installation. Microsoft lèvera également toutes les restrictions sur les fichiers du jeu eux-mêmes, vous permettant d’y accéder librement sans problèmes d’autorisations embêtants.

Cela s’accompagne de la prise en charge des mods, avec des jeux qui les prennent en charge s’affichant directement sur l’application Xbox. L’application vous permettra également de gérer et d’installer directement les mods, ce qui le rend légèrement plus facile que de jouer directement avec les fichiers du jeu. Dans l’ensemble, c’est juste une mise à jour fantastique, donnant enfin aux abonnés Xbox Game Pass le contrôle de leurs jeux sur PC qui est standard sur tous les autres lanceurs depuis des années déjà.

Microsoft n’a pas indiqué quand la mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs, mais The Verge rapporte que les initiés devraient être accessibles bien avant le lancement de Halo Infinite le 8 décembre. Halo Infinite sera lancé sur Xbox Games Pass sur Xbox One, Xbox Series X|S , et PC, tandis que le multijoueur du jeu sera gratuit.