Le Winter Convergence Festival arrive dans un nouveau monde dans la plus grande mise à jour des jeux depuis son lancement

Les vacances de la Convergence hivernale sont sur Aeternum, alors que le Nouveau Monde devient festif pour la saison hivernale.

L’événement se déroulera du 16 décembre au 11 janvier. Il s’agit de la plus grande mise à jour de New World depuis la sortie du jeu – et du premier nouveau contenu dont les joueurs peuvent profiter. Après une augmentation du nombre de joueurs au lancement, New World s’est quelque peu installé ces dernières semaines. Bien que loin d’être vide, New World compte actuellement un peu plus de 120 000 joueurs actifs sur Steam alors que le jeu continue d’offrir du contenu aux joueurs.

Vous pouvez voir l’intégralité des notes de mise à jour ici (elles sont assez longues), alors soulignons une partie du nouveau contenu de Winter Convergence.

Nouveaux objets, villages de vacances, grottes de glace et jetons d’hiver

Le joueur prend la cause du Winter Wanderer pour collecter des Winter Tokens à partir d’événements répétables à travers l’île. Les jetons peuvent être remis dans une boutique de vacances contenant des objets rares et cosmétiques. L’aspect positif du Winter Wanderer augmente en puissance avec chaque jeton collecté et rendu.

Les vents glacés et le Winter Wanderer apportent avec eux de nouvelles armures, armes, meubles, skins, consommables et une délicieuse emote « cadeau » ; tous à thème pour correspondre aux merveilleuses vacances.

Le Winter Wanderer a mis en place quatre villages pour faciliter la joie et la joie de Winter Convergence. Visitez ces villages à Everfall, Monarch’s Bluffs, Weaver’s Fen et Brightwood pour rencontrer le Winter Wanderer et effectuer ses quêtes de vacances !

Des grottes de glace apparaissent partout sur Aeternum à cause du désir du guerrier de l’hiver d’un hiver éternel. Ce sont des grottes enneigées et glacées que les yétis utilisent leurs pouvoirs pour geler et faire tomber la neige. Ces grottes restent après l’événement comme des cicatrices sur la terre – des sources de magie hivernale qui refusent de fondre même si le Winter Warrior est vaincu d’une manière ou d’une autre.

L’esprit de convergence et la récupération du présent perdu

Célébrez l’esprit de la saison en aidant à décorer votre colonie préférée !

L’esprit de convergence est un projet de ville spécial qui permet aux joueurs de terminer des quêtes spéciales de projet de ville pour améliorer l’arbre de lumière de chaque colonie pour des récompenses quotidiennes améliorées.

Chaque jour, les trois premières interactions avec l’Arbre de lumière dans les colonies offriront des cadeaux qui offriront également un coffre-fort avec un cadeau d’appréciation pour avoir participé aux festivités !

Les joueurs de niveau 60 peuvent également obtenir du gypse diamant lors de leurs trois premières interactions avec l’arbre de lumière dans les colonies. Cela suffira pour former un orbe de gypse qui peut être utilisé pour augmenter l’expertise d’un objet spécifique.

Récupération du présent perdu

Ces ignobles Frigid Folk répandent leurs méfaits et volent des cadeaux à travers Aeternum ! Situés dans le monde entier sont Lost Presents; à récupérer et à échanger contre des jetons d’hiver dans les cabanes de vacances du village d’hiver.

Nouveaux biens commerciaux et quêtes

Des météores Gleamite brillants, scintillants et brillants d’une multitude de couleurs tombent du ciel nocturne pendant cette période de l’année; aussi destructrices que belles.

Les Gleamite Showers sont un nouvel événement aléatoire et dynamique qui se produit la nuit dans tout Aeternum. Gardez les yeux et les oreilles ouverts pendant que vous recherchez les endroits où les averses sont les plus fréquentes. Échangez les cristaux récoltés contre des jetons d’hiver dans les cabanes de vacances du village d’hiver. Bonne chasse!

Sept nouvelles quêtes complèteront l’histoire de l’événement Convergence hivernale. La série de quêtes commence au niveau 25 et se termine au niveau 60.