Le Wisconsin est devenu la nouvelle ligne de front dans la guerre des républicains pro-Trump lors des élections de 2020

Alors que COVID-19 balayait le pays en mars 2020, le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, a tenté de reporter la primaire présidentielle du 7 avril. Mais les législateurs des États républicains se sont alignés sur le président Trump et, niant la gravité de COVID-19, ont ricané, poursuivi et gagné devant les tribunaux quelques heures avant l’ouverture des bureaux de vote. Cette mêlée a laissé les 1 850 greffiers municipaux du Wisconsin qui administrent les élections et la Commission électorale du Wisconsin, qui guide les greffiers, se démener frénétiquement.

« On m’a donné une boîte en carton avec un rouleau d’essuie-tout, six paires de gants en caoutchouc, quelques bouteilles de ce qui ressemblait à Everclear [grain alcohol], et un rouleau de ruban de peintre et une demi-boîte de masques, qui étaient tous ouverts », a rappelé la greffière municipale Vicki Terpstra de Spring Green, un village du centre du Wisconsin, lors d’une audience législative du 9 novembre sur l’administration des élections de 2020. « C’est ce que nous avons reçu en avril, après que j’ai dû licencier tous nos employés électoraux. »

Ce qui s’est ensuivi est devenu un modèle national sur la façon de ne pas procéder au vote en personne en cas de pandémie. Terpstra a déclaré au Comité mixte d’audit législatif qu’elle avait essayé de « contacter tous ceux que je pouvais trouver pour savoir comment faire fonctionner cela, et la Commission électorale était là pour nous ; ils font de leur mieux pour nous aider à démarrer sur le terrain. Elle a dit : « Je ne sais pas combien de personnes dans cette salle ou dans ces comités ont effectivement travaillé comme agent électoral… faire le travail.

Les remarques de Terpstra sont intervenues lors de la section des commentaires publics d’une audience qui n’avait pas pour but de féliciter la Commission électorale du Wisconsin (WEC) pour avoir aidé 3,3 millions de personnes à voter lors de l’élection présidentielle de 2020, y compris un nombre record de personnes ayant voté par la poste. Au lieu de cela, la législature à majorité républicaine utilisait un rapport d’octobre des auditeurs de l’organisme – un rapport qui affirmait que Joe Biden avait vaincu Donald Trump – pour attaquer l’agence et perpétuer les doutes sur les élections.

« Je trouve absolument répugnant que personne [WEC commissioners] pourrait se présenter », a déclaré le représentant de l’État John Macco, un républicain qui envisage une candidature au poste de gouverneur en 2022, s’adressant à la directrice exécutive du WEC, Meagan Wolfe. Quelques instants auparavant, elle a déclaré que le rapport du Bureau de vérification législative (LAB) était rempli d’erreurs, en partie parce qu’il ne permettait pas au WEC de répondre à des hypothèses et à des conclusions erronées, comme cela a été la pratique du bureau législatif dans chaque vérification depuis sa création en 1965.

« Il vaut également la peine de répéter qu’aucune erreur majeure n’a été identifiée qui aurait pu changer le résultat de l’élection », a déclaré Wolfe. « Maintenant, je prévois de vous présenter certaines des sections clés du rapport du LAB. »

Le Wisconsin est devenu la nouvelle ligne de front de la campagne de désinformation menée par les républicains pro-Trump pour délégitimer la présidence de Biden en jetant le doute sur son élection et en attaquant les responsables électoraux et les protocoles qui ont aidé les électeurs pendant la pandémie de 2020. La présentation d’un rapport imparfait le 9 novembre, qui critiquait le WEC mais ne mentionnait pas que les préoccupations liées au COVID-19 avaient conduit ses conseils à des employés comme Terpstra, était le dernier chapitre d’une longue saga où les républicains du Wisconsin ont ciblé les élections à des fins partisanes.

Mais ce qui distingue le dernier épisode, c’est l’amnésie délibérée des partisans pro-Trump qui connaissent l’histoire et les faits, car ils étaient là. C’est le GOP du Wisconsin qui a créé le WEC en 2015 pour remplacer un conseil de surveillance des élections bipartite composé de juges d’État à la retraite. La même direction législative qui ne s’est pas réunie après la pandémie pour adopter des mesures d’urgence pour répondre à COVID-19, contrairement à de nombreuses législatures d’État redirigées. Et ces législateurs remettent en question l’élection même qui les a ramenés à leurs postes au sein de l’État.

« Un gros mensonge ne prend pas forme tout seul, mais doit être soigneusement construit sur un échafaudage de mensonges », a observé le représentant Adam Schiff, D-CA, dans son nouveau livre qui détaille les stratagèmes autoritaires de Trump pour attaquer Biden pendant la campagne 2020 et les efforts pour renverser la victoire de Biden, qui ont tous deux conduit à la destitution de Trump.

Un tel «échafaudage de mensonges» pourrait être vu dans l’une des attaques les plus calomnieuses contre le WEC, une attaque qui met également en évidence un autre aspect de la campagne de désinformation en cours dans le Wisconsin et dans d’autres États du champ de bataille. Les élus républicains abusent de leur autorité en faisant des allégations de vote illégal dans des forums où il n’est pas nécessaire de présenter des preuves factuelles, contrairement à une salle d’audience avec des règles de preuve, et il n’y a pas de pénalité pour avoir menti intentionnellement.

Dans le comté de Racine, le cinquième plus peuplé du Wisconsin, le shérif Christopher Schmaling, un élu républicain, et son adjoint, Michael Luell, se sont rendus sur les réseaux sociaux et ont tenu des conférences de presse pour affirmer qu’au moins huit scrutins présidentiels de 2020 déposés dans une maison de soins infirmiers étaient frauduleux. . Ils citent des membres de la famille qui ont déclaré que leurs proches étaient incompétents pour voter. (En vertu de la loi du Wisconsin, seuls les tribunaux peuvent révoquer l’inscription d’un électeur pour incapacité mentale.)

Les officiers ont déclaré que les bulletins de vote étaient révélateurs d’une fraude plus large et ont exigé une enquête à l’échelle de l’État – contestant les 3,3 millions de bulletins de vote déposés lors de l’élection. Et ils ont reproché au WEC d’avoir suspendu une loi de l’État exigeant que des députés électoraux spéciaux aident les électeurs dans les maisons de soins infirmiers. (Ces accusations ignorent que la loi rédigée par le GOP qui a créé le WEC lui permet d’émettre de telles directives. Les responsables électoraux ont également effectué des audits de routine et des recomptages qui ont confirmé les résultats, et la campagne de Trump n’a pas demandé de recomptage à l’échelle de l’État.)

En temps normal, l’incident de la maison de retraite – s’il se produisait – serait traité proportionnellement. La police porterait plainte, ce que le shérif n’a pas poursuivi. Au lieu de cela, Schmaling a déclaré que les commissaires du WEC (trois républicains, trois démocrates) devraient être inculpés de crimes pour avoir enfreint une loi de l’État qui obligeait les députés électoraux à aider les électeurs dans les maisons de soins infirmiers. (Après l’épidémie de COVID-19, les autorités sanitaires de l’État ont ordonné la fermeture de toutes les maisons de soins infirmiers aux visiteurs.)

Josh Kaul, procureur général du Wisconsin et démocrate, a ignoré l’appel des shérifs à engager des poursuites. Mais le président de l’Assemblée du Wisconsin, le républicain Robin Vos, ne l’a pas fait. Initialement, Vos a demandé la démission du directeur exécutif du WEC. Wolfe ne l’a pas fait. Plus récemment, Vos a déclaré que des accusations de crime étaient justifiées. Et il y a plus.

En juin, Vos, suivant l’exemple donné par les républicains pro-Trump de l’Arizona, a lancé un examen des élections de 2020 et a nommé un juge à la retraite de la Cour suprême du Wisconsin, Michael Gableman, pour le diriger. En octobre, Gableman a déclaré aux journalistes qu’il « ne comprend pas » comment fonctionnent les élections. Plus récemment, Gableman a déclaré aux législateurs qu’il poursuivrait les questions soulevées par les shérifs du comté de Racine.

En novembre, l’un des sénateurs américains du Wisconsin, Ron Johnson, un autre républicain pro-Trump, a cité le rapport du bureau d’audit et a déclaré que la législature devrait ignorer le gouverneur et le WEC et prendre en charge l’administration des élections fédérales du Wisconsin. Cette suggestion de prise de pouvoir, même désinvolte, suit le modèle de Trump pour la propagande partisane, la désinformation et le régime autoritaire antidémocratique.

« Je tiens à souligner que ce n’est pas normal », a déclaré David Becker, fondateur du Centre à but non lucratif et non partisan pour l’innovation et la recherche électorales, qui a organisé une lettre de soutien à Wolfe signée par plus de 50 responsables électoraux d’États bipartites. « Il n’est pas normal qu’un shérif, dans un comté, dans un État, tienne une conférence de presse sur Facebook sur des crimes électoraux présumés et n’en donne pas suite. »

«S’il y a une raison légale d’application de la loi de suggérer qu’il y a un crime, ce qui se passerait, c’est qu’il y aurait une arrestation, une mise en accusation ou une mise en accusation et des poursuites. Cela ne se produit pas dans ce cas – et je pense que la raison est assez claire », a déclaré Becker, un ancien avocat de la section de vote du ministère américain de la Justice. « C’est parce que ces affirmations n’ont aucune preuve pour les étayer. Un shérif financé par les contribuables [is] Ce faisant. Un bureau d’audit, qui, plutôt que de suivre son processus normal et de permettre une revue des procédures, [is] sortir les choses [that are] à peu près chronométré avec une autre désinformation sur les élections dans le Wisconsin. »

Dans l’ensemble, un tel comportement déniant l’histoire et dépassant les limites déchire les institutions et les fonctionnaires qui tentent de défendre la démocratie américaine, a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il n’y a aucun moyen d’exagérer le danger dans lequel nous nous trouvons », a déclaré Becker, dont l’organisation à but non lucratif vient de réaliser un sondage révélant qu’environ les deux tiers de l’électorat républicain croient toujours que les élections de 2020 ont été volées et qu’il y avait des problèmes de vote. « C’est un moment aussi dangereux pour la démocratie américaine que la guerre civile et peut-être pire. Nous avons une situation où une majorité de l’un de nos deux principaux partis croit sans aucune preuve que les élections sont volées parce qu’ils sont sincèrement mécontents des résultats.

« Il n’y a personne aux États-Unis qui n’ait connu une amère déception électorale au cours des cinq dernières années environ », a poursuivi Becker. « Mais les élections comptent, et elles ont des conséquences, et il y a toujours un gagnant et toujours un perdant. Et notre système a toujours reposé sur le fait que les gens mettent le pays au-dessus du parti, le pays au-dessus d’eux-mêmes. »

Pas de fin en vue

La primaire présidentielle du Wisconsin en 2020 a été une catastrophe alimentée par le GOP. Les efforts de santé publique ont été contrecarrés. Les employés du scrutin ont disparu. La participation électorale a chuté. Les 1 850 greffiers municipaux de l’État ont été confrontés à un immense chaos. Dans des villes comme Milwaukee et Green Bay, seule une poignée de bureaux de vote ont ouvert. Les électeurs ont souvent attendu des heures, y compris plusieurs dizaines d’électeurs et de préposés au scrutin qui ont ensuite contracté le COVID-19.

Le WEC a cherché à empêcher une débâcle à l’automne en passant aux bulletins de vote par la poste, que les alliés de Trump ont également cherché à bloquer devant les tribunaux. Aucun législateur républicain à l’audience du Comité mixte d’audit législatif du 9 novembre n’a récité la chronologie troublée de 2020. Au lieu de cela, ils ont attaqué le WEC. Seuls Wolfe, plusieurs législateurs démocrates et défenseurs des électeurs ont dénoncé les dénégations et l’histoire révisionniste.

« Qu’est-ce que la commission électorale devait faire là-bas ? priver les résidents du droit de vote ? » a demandé Matt Rothschild de la Wisconsin Democracy Campaign, après que l’auditeur ait réprimandé le WEC pour avoir aidé les électeurs des maisons de soins infirmiers sans approbation législative explicite. « Non seulement c’était la chose prudente à faire, le [WEC] le personnel était dans une impasse juridique parce que le gouverneur Evers et le ministère des Services de santé avaient déclaré une urgence de santé publique interdisant aux personnes non essentielles de se rendre dans des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée.

Mais l’histoire, les faits et la prudence n’ont pas leur place parmi les républicains pro-Trump du Wisconsin. Le lundi 15 novembre, l’ancienne lieutenante-gouverneure républicaine et candidate au poste de gouverneur de 2022, Rebecca Kleefisch, a poursuivi le WEC pour l’empêcher d’autoriser les greffiers municipaux à utiliser les urnes, à déplacer les bureaux de vote et à suspendre la loi envoyant des députés aux élections spéciales dans des maisons de soins infirmiers.

« Les habitants du Wisconsin en ont marre que des bureaucrates non élus ignorent intentionnellement la loi », a déclaré Kleefisch. « Le procès oblige le WEC à nettoyer son acte avant d’administrer les élections de 2022. »

Mercredi 17 novembre, Timothy S. Ramthun, un membre de l’Assemblée républicaine, a proposé une résolution visant à retirer la certification des résultats de l’élection présidentielle du Wisconsin.

Cet article a été produit par Voting Booth, un projet de l’Independent Media Institute.

_______

À propos de l’auteur

Steven Rosenfeld est un journaliste couvrant les questions de démocratie pour AlterNet. Il est l’auteur de Count My Vote: A Citizen’s Guide to Voting et co-auteur, avec Robert J. Fitrakis et Harvey Wasserman, de What Happened in Ohio?: A Documentary Record of Theft and Fraud in the 2004 Election (The New Presse). Il était auparavant producteur senior du Laura Flanders Show sur Air America. Il vit à San Francisco.