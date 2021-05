Le Wisconsin lance officiellement l’audit des élections de 2020 ⋆ .

Le Wisconsin audite officiellement les résultats de l’élection de 2020, l’annonce officielle étant annoncée aujourd’hui, selon la journaliste de Newsmax Emerald Robinson. Robinson a annoncé sur Twitter: «L’État du Wisconsin a autorisé un audit de l’élection de 2020!»

L’État du Wisconsin a autorisé un audit de l’élection de 2020! – Emerald Robinson ✝️ (@EmeraldRobinson) 15 mai 2021

L’audit officiel a été ordonné il y a près de trois mois par les républicains de l’Assemblée législative de l’État, selon Newsweek. Le Comité d’audit législatif mixte a voté pour ordonner l’audit selon les lignes de parti. L’audit sera dirigé par un organe non partisan.

Les républicains soutiennent que la mesure est nécessaire pour accroître la transparence des élections hautement controversées de 2020, ainsi que de notre système électoral en général. Étant donné que Biden n’a remporté le Wisconsin que par environ 20000 voix, il est impératif de s’assurer que la fraude électorale n’a joué aucun rôle dans sa victoire.

Les démocrates ont voté contre la mesure à l’unanimité, avertissant qu’un audit érodera la confiance dans le système. Ceci malgré le fait qu’un audit transparent est susceptible de restaurer une certaine confiance dans un système avec des irrégularités bien documentées lors de l’élection de 2020, des préoccupations généralisées concernant le vote par correspondance et l’absence de lois sur l’identification des électeurs, et plus d’un tiers des Américains estiment que les élections a été volé.

«Je sais que cet audit aidera les gens à mieux comprendre nos élections et, espérons-le, à apaiser les préoccupations, et s’il y a des problèmes avec l’administration, je suis convaincu que nous les réglerons», a déclaré le sénateur d’État Robert Cowles (R-WI). , coprésident du comité d’audit. L’audit médico-légal complet intervient après que le Wisconsin n’a eu qu’un recomptage dans deux comtés dans les semaines suivant les élections de 2020. Contrairement à l’audit médico-légal à l’échelle de l’État, le recomptage n’a pas rejeté les bulletins de vote s’ils étaient jugés illégitimes, rendant ainsi ces efforts inefficaces.

L’audit intervient également alors qu’un effort similaire en Arizona continue de découvrir des irrégularités et d’attirer l’attention nationale. Comme l’a signalé National File, les écarts de scrutin en Arizona atteignent 17,5%, soit un bulletin sur six. D’autant que les membres du Congrès Matt Gaetz (R-FL) et Marjorie Taylor Greene (R-GA) se rendent en Arizona pour se rassembler en faveur de l’audit, les audits dans d’autres États deviennent plus probables. L’audit du Wisconsin devrait se terminer à l’automne 2021.