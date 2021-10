Le Wisconsin RETROUVE Big Tech : 2 propositions permettraient aux utilisateurs d’intenter des poursuites pour censure

Les républicains du Wisconsin soutiennent les projets de loi de l’État pour permettre aux utilisateurs de médias sociaux censurés de poursuivre les plateformes en dommages et intérêts, dans le but de cibler la censure en ligne.

Deux projets de loi soutenus par les républicains à l’Assemblée de l’État du Wisconsin « interdiraient aux plateformes de médias sociaux de censurer, de déplateformer ou d’interdire (masquer) certains contenus », a rapporté Wisconsin Public Radio (WPR). Les projets de loi permettent également aux utilisateurs censurés de poursuivre les sociétés de médias sociaux en dommages et intérêts. « C’est ainsi que vous modifiez le comportement des entreprises, vous le faites mal dans votre portefeuille », a déclaré le représentant Cody Horlacher R-Mukwonago », selon WPR.

Le représentant démocrate du Wisconsin, Gary Hebl (D-Sun Prairie) s’est opposé aux projets de loi et aurait affirmé lors d’une audience publique de la Commission de la constitution et de l’éthique de l’Assemblée que moins de censure en ligne permet des « faits alternatifs » dangereux en ligne. « Si nous avions pu faire en sorte que les médias sociaux s’appuient sur des faits factuels plutôt que sur des faits alternatifs, le 6 janvier n’aurait peut-être jamais eu lieu », aurait affirmé Hebl. « Je ne sais pas ce que le 6 janvier a à voir avec ce projet de loi », a répondu Horlacher.

Sans surprise, WPR, une filiale de la radio publique nationale libérale, a fait des inquiétudes concernant le 6 janvier et la soi-disant « désinformation » un point central de son article.

L’auteur du projet de loi, la représentante Shae Sortwell (R-Two Rivers) aurait expliqué lors de l’audience : « Les Américains, y compris les entreprises journalistiques, constatent de plus en plus que leur discours est bloqué, caché, subverti par les forums très publics qu’ils utilisent le plus souvent. communiquer. »

Les deux projets de loi proposés ont des objectifs légèrement différents, bien que tous deux permettent aux entreprises technologiques d’être poursuivies pour censure. WPR a résumé que le projet de loi 589 de l’Assemblée empêcherait la censure des « entreprises médiatiques » sur la base de leur contenu de diffusion ou de publication. WPR a également décrit un autre projet de loi du Wisconsin à l’étude :

« Le projet de loi 530 sur l’Assemblée empêcherait la censure des publications par ou sur les candidats politiques et les élus. Le projet de loi interdirait également la « priorisation des messages » (poussant certains messages plus haut ou plus bas sur un flux) et obligerait les sociétés de médias sociaux à publier leurs normes de modération et à informer les utilisateurs de toute tentative de censure de leur contenu. »

Le représentant Elijah Behnke (R-Oconto) aurait déclaré lors de l’audience que Facebook l’avait censuré pour avoir partagé des informations sur un rassemblement de protestation contre le mandat des vaccins le matin même. Shotwell et Horlacher ont cité les lois de la Floride et de l’Idaho comme modèles pour leurs projets de loi.

D’autres États ont également visé la censure des Big Tech. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis (R) a signé un projet de loi similaire sur la liberté d’expression en mai. Dix autres États soutenaient la loi de Floride en septembre. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à droite), a également signé une loi protégeant la liberté d’expression en ligne en septembre. Les républicains de l’Iowa ont présenté un projet de loi en mars pour décourager la censure en ligne.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.