Le Wizink salue le retour du World Padel Tour

07/04/2021 à 20h00 CEST

La meilleure pagaie du monde est de retour. Après une pause de quatre mois, le Wizink Center a été le cadre choisi pour le premier tirage au sort final de 2021 à l’Open Adeslas de Madrid. Sous des mesures de sécurité importantes, le public est revenu au World Padel Tour pour profiter du premier rendez-vous d’une saison passionnante.

Juan Tello et Fede Chingotto ils seraient les premiers favoris à signer la passe au tour suivant, obtenant la passe avant Nacho Gadea et Víctor Ruiz, clôturant le match à 7-6 / 6-1. Un autre premier couple, celui qu’ils forment Maxi sanchez et Tito Allemandi avec le tag de Head of Series 6 du tournoi, ils ont commencé par une victoire 6-3 / 6-4 contre Rafa Méndez et Salva Oria.

Tonet Sans et Iñigo Zaratiegui, de leur côté, ils ont profité d’une deuxième chance dans le tournoi, après avoir atteint le tirage au sort final avec un Lucky Loser, pour se qualifier en huitièmes de finale après avoir battu 6-0 / 6-4 José Antonio García Diestro et Pincho Fernández. Vos rivaux seront Francisco Gil et Sergio Alba, celui venant du précédent ils ont éliminé par 6-3 / 4-6 / 6-2 au Couple Numéro 8 du Tournoi, Agustín Gómez Silingo et Mati Díaz.

À partir de 9h30 jeudi, les huitièmes de finale débutent avec la première de Ale Galán et Juan Lebrón, de Sanyo Gutiérrez et Fernando Belasteguín, de Pablo Lima et Agustín Tapia et de Paquito Navarro et Martín Di Nenno.