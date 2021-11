Le « Wonder Boy » est signalé dans sa meilleure forme depuis Las Vegas

Le chouchou des fans mexicains (Juarense) Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores poursuit sa préparation ardue aux États-Unis, où il a réussi à élever considérablement son niveau en partageant la salle d’entraînement avec de grands exposants de la boxe du monde entier qui s’entraînent avec le Ismael Salas cubain.

Flores Favela, invaincu en 30 combats, dont 17 vainqueurs grâce au chloroforme pur ; il s’entraîne à toute vapeur à Las Vegas, où il partage le camp avec des champions du monde, d’anciens olympiens et des classiques mondiaux avec lesquels il a eu l’occasion d’échanger des éclats d’obus lors de séances de sparring.

Le heurtoir frontalier qualifié représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle; En plus de faire des courses exhaustives dans les lieux qui entourent ‘La ville qui ne dort jamais’, il a eu l’occasion d’apprendre de l’olympien et champion du monde vénézuélien Gabriel Mestre et du champion du monde dominicain Pedro ‘La Avispa’ Puello.

Le boxeur, qui faisait partie de l’équipe de jeunes mexicains, a assuré qu’il est en grande forme physique et de boxe pour faire son prochain combat, et qu’il espère faire ses débuts de l’autre côté de la frontière cette année.

A 25 ans et avec 9 de ses 12 dernières victoires par la voie irréfutable du KO, il est toujours sur le sentier de la guerre et dans les meilleures dispositions pour se mesurer aux meilleurs du monde et montrer à quel point il a augmenté son niveau sous la supervision stricte de Salas et de son équipe de travail.