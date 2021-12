Le World Boxing Council (WBC) et ses reconnaissances 2021

Comme chaque année, l’une des organisations les plus importantes du monde de la boxe, le World Boxing Council, a organisé l’événement au cours duquel il récompense, avec différentes catégories, les personnalités et les actions marquantes de l’année.

C’était 2021 plein d’émotions et dans cette note nous passons en revue les récompenses les plus importantes décernées par le CMB.

Les nominations sont déterminées par le vote des fans de boxe du monde entier.

12Prospect de l’année

Le Philippin Mark Magsayo était l’un de ceux choisis par la WBC et a remporté le prix Prospect of the Year, dans un 2021 dans lequel il a brillé au sommet du ring.

Dans le combat préliminaire entre Manny Pacquiao et Yordenis Ugás qui a finalement marqué la fin de la carrière de Pac-Man, Mark Magsayo et Julio Ceja ont joué dans l’un des meilleurs moments de la carte lorsque le Philippin a appliqué un crochet au Mexicain qui l’a envoyé au toile 30 secondes après le début du premier tour et plus tard, alors que le combat était sur le point de se terminer, au dixième tour, il a assommé son rival avec un autre coup brutal qui était très proche d’être le KO de l’année.

SuivantDana White, franc sur l’avenir de Nick Diaz : « Je ne pense pas que je devrais continuer à me battre »

Journaliste sportif du CPD. Pilote @MMAUNORadio.