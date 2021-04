Le World Padel Tour 2021 commence à Madrid

06/04/2021 à 15:23 CEST

Le World Padel Tour 2021 a fait ses débuts ce mardi avec la présentation devant la façade du Palais Royal de l’Open Adeslas de Madrid avec l’intervention de certains de ceux qui concourront, tels que Alejandra Salazar et Gemma Triay et Fernando Belasteguín et Sanyo gutierrez.

Le premier rendez-vous du calendrier aura lieu au Wizink Center de Madrid, où les paires susmentionnées feront leurs débuts et la paire qui mène le classement formé par Alejandro Galán et Juan Lebron ou celui qui intègre Marta Marrero et Marta Ortega.

Après le différend entre les éliminatoires masculins et féminins, le site de Madrid accueillera la compétition jusqu’au jour 11 suivant, avec une capacité réduite et toutes les mesures sanitaires obligatoires, et les huitièmes de finale prévues demain.

Après le premier rendez-vous de la saison à Madrid, le circuit se déplacera à Alicante pour accueillir la deuxième compétition du 18 au 25 de ce mois.