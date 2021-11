Le World Padel Tour débarque en Suède

11/09/2021 à 17:32 CET

R. Payro

Malmö sera la touche finale de l’année 2021 dans le World Padel Tour. La ville suédoise accueillera à partir de demain la phase finale de l’Areco Malmö Padel Open, qui sera la première de la ville sur le circuit. De cette façon, Le pays nordique devient l’épicentre du paddle-tennis mondial pour la troisième année consécutive, après avoir accueilli les deux éditions précédentes à Bastad.

Juan Lebrón et Gemma Triay, les deux actuels numéros 1 mondiaux, ont agi en maîtres de cérémonie lors de la présentation du tournoi à la Malmö Arena. A leurs côtés se sont rassemblés Simon Vasquez, joueur local, Urban Johansson et Niklas Persson, respectivement directeur et PDG du championnat.

Avec les phases précédentes déjà dans leurs derniers matchs, le tirage au sort commencera demain à la Malmö Arena. Lors des éditions précédentes, environ 25 000 fans ont assisté au WPT. Le paddle-tennis est un sport en plein essor dans toute la Scandinavie.