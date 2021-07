Le World Wide Web NFT de Tim Berners-Lee rapporte 5,4 millions de dollars chez Sotheby’s

in

L’enchère pour le World Wide Web a commencé à 1 000 USD le 23 juin et a duré sept jours. (Image .)

L’inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, a vendu son code source original pour le monde Internet chez Southby’s en tant que NFT en ligne (jeton basé sur une chaîne de blocs non fongible.) NFT est une sorte d’actif crypto qui met aux enchères des actifs crypto ou numériques.

Le code source écrit il y a des décennies n’a été mis aux enchères que récemment. Le World Wide Web était le système de navigation et d’accès aux informations sur Internet.

L’enchère pour le World Wide Web a commencé à 1 000 USD le 23 juin et a duré sept jours. Le NFT sera composé de quatre éléments, d’une visualisation animée du code par Berner-Lee, d’un fichier original horodaté avec le code source, d’une affiche numérique du code complet à partir des fichiers originaux utilisant Python, d’une lettre écrite par Sir Tim réfléchir sur le code et le processus de création, tous ces éléments signés numériquement.

Berner Lee ouvre la lettre comme suit : « Comme les gens semblaient apprécier les versions dédicacées des livres, nous avons maintenant la technologie NFT, j’ai pensé qu’il pourrait être amusant de faire une copie dédicacée du code original du premier navigateur Web. »

Cependant, le World Wide Web n’a pas été vendu littéralement. Ce qui a été vendu était un enregistrement de la propriété basé sur la blockchain. Le prix final auquel il a été vendu était de 5 434 500 $. La moitié des enchérisseurs de cette vente aux enchères a Southby y ont assisté pour la première fois. Selon Cassandra Hatton, responsable mondial de la science et de la culture populaire chez Sotheby’s, le symbolisme, l’histoire derrière le NFT le rendent si précieux.

Le code source d’origine contient 9 555 lignes dans le fichier référencé par le NFT et traite du processus de mise en œuvre des trois langages, HTML, HTTP et URI et des protocoles écrits pour la première fois par Sir Berner-Lee.

Le premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a été vendu en tant que NFT pour 2,9 millions de dollars et l’artiste américain Beeple a récupéré 69,3 millions de dollars chez Christie’s, faisant de la vente aux enchères d’actifs basés sur des chaînes de blocs une tendance chaude de l’année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.