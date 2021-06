Le World Wide Web NFT de Tim Berners-Lee sera vendu aux enchères chez Sotheby’s

Si vous lisez cet article, vous le faites probablement sur le World Wide Web. Et si vous souhaitez posséder un morceau de l’histoire du Web, vous avez maintenant la possibilité d’acheter une copie de son code original sous la forme d’un jeton non fongible, ou NFT.

Mardi, la maison de vente aux enchères Sotheby’s a annoncé qu’il accepterait les offres pour les fichiers originaux horodatés créés par Sir Tim Berners-Lee, l’informaticien britannique qui a inventé le Web en 1989. Ces 9 555 lignes de code sont conditionnées sous la forme d’un NFT , un actif numérique certifié qui est stocké sur une blockchain et peut être échangé et évalué. La collection historique de code comprend les trois protocoles qui servent de fondement au Web – Hypertext Markup Language (HTML), Uniform Resource Locators (URL) et Hypertext Transfer Protocol (HTTP) – ainsi que les instructions originales écrites par Berners-Lee. en HTML pour les tout premiers internautes.

“Cette vente aux enchères unique et singulière célébrera l’exploit révolutionnaire de Sir Tim, dans lequel les collectionneurs auront enfin la possibilité, grâce au format NFT, de posséder l’artefact ultime né numériquement”, a déclaré le vice-président et responsable mondial de la science et de la culture pop de Sotheby’s. , Cassandra Hatton, dans un communiqué. L’enchère en ligne, qui s’appelle « This Changed Everything », se déroule du 23 au 30 juin. Les enchères commencent à 1 000 $.

La vente aux enchères intervient alors que les NFT sont entrés dans le courant dominant. Ces derniers mois, le monde a vu l’émergence de Les places de marché NFT, la vente d’une chronique du New York Times sous forme NFT, l’invention des parfums NFT, et même l’existence de l’art NFT créé par une marque de papier toilette. Au fur et à mesure que les gens deviennent plus à l’aise et enthousiasmés par cette plate-forme numérique basée sur la blockchain, il reste à voir si le concept est vraiment un nouveau moyen précieux de préserver et de vendre des artefacts en ligne, ou s’il s’agit simplement d’un gadget Internet surfait. La vente aux enchères d’une copie du code source original du Web sous forme de jeton semble être la preuve que, au moins dans certaines applications, les TVN peuvent être plus qu’un coup numérique ; ils peuvent servir de moyen de préserver et de marchandiser des morceaux de l’histoire du Web.

Cette affiche numérique est également incluse dans la vente aux enchères NFT. Sotheby’s

Le code mis en vente est particulièrement historique. Cela représente un changement fondamental dans la façon dont nous utilisons la technologie pour communiquer, et le Web sert toujours de base à une grande partie de ce que nous faisons en ligne aujourd’hui. Mais comme le code original pour le Web est depuis longtemps dans le domaine public, le gagnant de l’enchère recevra un NFT qui comprend des fichiers horodatés du code source visuel ainsi qu’une lettre numérique de Berners-Lee, une animation de le code original et une « affiche » numérique qui comprend une représentation de la signature de Berners-Lee. Le produit sera stocké sur la blockchain ethereum et, comme les autres NFT, sera complètement unique.

“Cela semble être le moyen de créer une pénurie d’articles qui ne le seraient pas autrement, comme l’art numérique”, a déclaré à Recode Ian Milligan, professeur d’histoire qui se concentre sur les archives Web à l’Université de Waterloo. “Il semble presque que ce ne soit pas seulement le code source, mais c’est vraiment ce package complet qu’un collectionneur pourrait vraiment chérir d’avoir.”

Jusqu’à la fin de la vente aux enchères, nous ne saurons pas combien de personnes sont prêtes à enchérir sur cette version NFT de l’histoire d’Internet, mais la vente aux enchères finance des initiatives que Berners-Lee et sa femme soutiennent, selon Sotheby’s. Les ventes récentes de certaines œuvres d’art NFT montrent que certains sont prêts à payer des millions de dollars pour ces artefacts numériques.

En avril, la première vente aux enchères NFT chez Sotheby’s, qui comprenait diverses œuvres d’art numérique, a rapporté près de 17 millions de dollars. La maison d’enchères a depuis vu plusieurs millions de dollars de ventes de NFT, et au moins une autre enchère est prévu sur toute la ligne.

D’autres maisons de ventes ont connu un succès encore plus grand. En mars, Christie’s a vendu un NFT pour plus de 69 millions de dollars.

Une version NFT d’une œuvre d’art intitulée “Everydays: The First 5,000 Days” de l’artiste numérique Beeple s’est vendue 69,3 millions de dollars aux enchères. Roslan Rahman/. via .

Il semble y avoir un intérêt particulier pour les NFT liés à l’histoire d’Internet. Sotheby’s a vendu une version de ce qui est censé être le tout premier NFT, créé en 2014, pour 1,4 million de dollars. En mars, le premier tweet du PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été vendu aux enchères sous forme NFT pour près de 3 millions de dollars, et un NFT de la célèbre vidéo YouTube « Charlie m’a mordu le doigt » a remporté une enchère d’un peu plus de 760 000 $ la vidéo restera sur le service de streaming). Quelques jours seulement avant que Sotheby’s n’annonce sa vente aux enchères Berners-Lee, un NFT de l’image originale du mème de chien « Doge », qui a également inspiré le dogecoin viral de crypto-monnaie, a été vendu pour 4 millions de dollars.

Aujourd’hui, Berners-Lee souhaite soutenir cette façon de stocker et de vendre des versions de l’histoire d’Internet. Dans un communiqué annonçant la vente aux enchères, il a qualifié les NFT de « dernières créations ludiques dans ce domaine et les moyens de propriété les plus appropriés qui existent ». En vendant aux enchères ce morceau d’histoire sous forme NFT, le père du Web prête une partie de sa propre crédibilité à la technologie encore naissante – et à l’idée qu’elle pourrait devenir plus qu’une mode.