Le Wrexham College formera des étudiants à la mécanique de voitures électriques

11/05/2021 à 09:33 CEST

SPORT.es

Une université commencera à former une nouvelle génération de mécaniciens de voitures électriques et hybrides dans ce qu’il a décrit comme une «révolution». Le campus Bersham Road de Coleg Cambria à Wrexham enseignera aux étudiants comment entretenir et réparer le parc toujours croissant de véhicules plus écologiques à partir de septembre. Selon le RAC, seulement 5% de 202000 techniciens automobiles britanniques Ils sont qualifiés pour travailler sur des voitures électriques.

Le tuteur du cours, Alex Woodward, a déclaré que l’industrie automobile “devra être préparée”. “Comme pour une voiture à essence ou diesel, lorsque la garantie sera épuisée, les automobilistes chercheront à confier leur véhicule à un atelier de réparation indépendant”, a-t-il ajouté. “Ils ne sont pas actuellement en mesure de faire le travail.”Il existe 239 000 véhicules électriques et environ 900 000 véhicules hybrides sur les routes britanniques et les chiffres augmenteront au fur et à mesure que l’industrie automobile s’oriente vers des voyages à zéro émission d’ici 2030 et que les ventes de voitures neuves à essence ou diesel sont interdites.