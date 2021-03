Le Wyoming rejette l’effort de Trump Jr.pour vaincre Liz Cheney ⋆ .

L’effort de Donald Trump Jr. pour exiger des représailles politiques contre la républicaine du Wyoming Liz Cheney pour avoir voté pour destituer son père pour la deuxième fois a échoué. Le Sénat de l’État a rejeté un projet de loi que le jeune Trump avait défendu et qui aurait forcé Cheney et d’autres candidats à recevoir plus de 50% des voix pour remporter une primaire.

L’angle de Trump Jr.était que le projet de loi aurait contraint Cheney à un second tour des élections primaires contre l’un des deux opposants soutenus par Trump qui ont déjà déclaré qu’ils se présenteraient contre le président sortant l’année prochaine. Jusqu’à présent, le sénateur Anthony Bouchard et le représentant de l’État Chuck Gray ont promis leur loyauté envers l’ancien président en annonçant leurs candidatures.

Le projet de loi soutenu par Trump a été rejeté par un vote de 14 à 15 au Sénat du Wyoming. Trump Jr. et d’autres fidèles républicains de Trump avaient fait pression pour la mesure, désireux de punir Cheney après avoir déclaré que Trump avait trahi son serment à la Constitution et ne devrait pas «jouer un rôle dans l’avenir du parti ou du pays» tout en annonçant son vote pour destituer.

Le représentant de la Floride, Matt Gaetz, s’est rendu dans le Wyoming en janvier pour participer à un rassemblement anti-Cheney et Trump Jr. a appelé à ce rassemblement dans le cadre de ses efforts pour exhorter les républicains à s’unir autour d’un candidat pour défier le titulaire. Puis, en mars, Trump Jr. a tenté de faire pression publiquement sur les sénateurs des États pour qu’ils soutiennent le projet de loi de second tour en tweetant leur adresse e-mail à ses 6,8 millions d’abonnés sur Twitter.

Il a écrit: «Tout républicain du Wyoming qui répond à l’offre de Liz Cheney et s’oppose à SF145 tourne le dos à mon père et à l’ensemble du mouvement America First.

