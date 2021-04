Le X44 le plus rapide en qualifications après la pénalisation de Rosberg X

Le Team X44 de Lewis Hamilton a été le plus rapide en qualifications lors du tout premier Extreme EX Prix en Arabie saoudite, après que Rosberg X Racing ait été pénalisé pour excès de vitesse dans la zone de changement.

La formation Rosberg X Racing de Molly Taylor et Johan Kristoffersson semblait avoir battu les pilotes du Team X44 Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez d’un peu moins de 10 secondes au cours des deux tours de qualification, mais a encaissé une pénalité de 60 secondes peu de temps après la fin de leur course.

L’équipe appartenant à Nico Rosberg était encore assez rapide pour terminer troisième et aura la chance de se battre roue à roue avec l’équipe X44 en demi-finale de dimanche.

L’équipe Acciona Sainz XE était l’autre équipe à se qualifier pour la demi-finale, Carlos Sainz et Laia Sanz signant le deuxième temps combiné le plus rapide des deux séances.

ENVOI COMPLET 🔥 @ CSainz_oficial @LaiaSanz_ @AccionaSainz #ExtremeE #DesertXPrix pic.twitter.com/hqDPsBgLkG – Extreme E (@ExtremeELive) 3 avril 2021

Les deux premiers de la demi-finale se qualifieront pour la finale, la troisième place revenant au vainqueur de la Crazy Race.

La Crazy Race sera disputée entre les quatrième, cinquième et sixième équipes les plus rapides, qui étaient respectivement Andretti United Extreme E, Hispano-Suiza Xite Energy Team et JBXE.

JBXE a été frappé de deux pénalités de temps après que la copilote de Jenson Button, Mikaela Åhlin-Kottulinsky, ait été jugée excès de vitesse dans la zone de commutation lors du deuxième tour de qualification, la voiture Brawn GP-livrée étant reléguée en P6 en conséquence.

SEGI TV Chip Ganassi Racing semblait susceptible de dépasser JBXE après leurs pénalités, mais l’équipe américaine n’a pas pu participer au deuxième tour de qualification en raison d’un problème.

Veloce Racing et Abt Cupra XE n’ont pas réussi à terminer leur première manche de qualification, les pilotes Stéphane Sarrazin et Claudia Hürtgen étant tous deux impliqués dans des accidents dramatiques qui ont fait basculer la voiture.

Aucune des deux équipes n’était prête à temps pour le deuxième tour de qualification et participera dimanche à l’Extreme E Shoot Out aux côtés de SEGI TV Chip Ganassi Racing.

Le gagnant du Shoot Out ne peut pas se qualifier pour la finale, mais les points seront toujours attribués en fonction de la position finale. Des points sont également attribués à toutes les équipes qui ont terminé les qualifications, dont 12 aux leaders X44.

Pour plus d’informations sur le format de la course, visitez le site Web d’Extreme E.

Résultats de qualification