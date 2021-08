Le Xbox Cloud Gaming de Microsoft est enfin natif sur PC

TL;DR

Xbox Cloud Gaming de Microsoft est désormais disponible via l’application Windows Xbox native. Les joueurs doivent être inscrits en tant que Xbox Insider. Ils doivent également avoir un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft a lancé son premier support PC natif pour Xbox Cloud Gaming via une application Xbox mise à jour pour Windows. Les joueurs sur PC étaient auparavant obligés de se connecter via le site Web Xbox.

La mise à jour est actuellement réservée aux membres du programme Xbox Insider dans 22 pays pris en charge, tels que les États-Unis et le Canada, selon le blog officiel Xbox. Les initiés doivent spécifiquement s’inscrire à l’aperçu de Windows Gaming dans l’application Xbox Insider Hub, après quoi les jeux cloud devraient apparaître dans l’onglet Game Pass de l’application Xbox. Comme auparavant, la prise en charge du cloud n’est disponible que pour les personnes disposant d’un abonnement Game Pass Ultimate, qui aux États-Unis coûte 14,99 $ par mois après une période d’introduction de 1 $.

Les joueurs doivent en outre avoir une manette Xbox compatible connectée, mais certains des avantages de l’application native incluent un accès rapide aux fonctionnalités sociales et à l’état de la connexion. Il peut également être utilisé pour diffuser des jeux depuis une console Xbox sur un réseau local.

Microsoft est souvent considéré comme à la pointe du cloud gaming en raison de son modèle de tarification et de sa bibliothèque. Les abonnés Ultimate peuvent jouer à n’importe quoi dans la bibliothèque Game Pass sans frais supplémentaires, y compris des classiques comme Alien: Isolation et des titres plus récents comme The Ascent. Cela se compare à Google Stadia, qui offre un accès gratuit à certains jeux, mais même un abonnement Pro à 9,99 $ oblige souvent les gens à payer un supplément pour des titres spécifiques, qui ne fonctionneront pas hors ligne ou sans abonnement. Tout ce qui se trouve sur Game Pass peut être acheté et conservé séparément, bien que Xbox Cloud Gaming soit actuellement limité aux titres de console, à l’exclusion des éléments de la bibliothèque Game Pass pour PC.