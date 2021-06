Le Xbox Game Pass a aidé les performances commerciales d’Outriders

Le géant japonais de l’édition Square Enix a déclaré que le Xbox Game Pass avait contribué au succès d’Outriders.

Dans une séance de questions-réponses aux investisseurs publiée sur le site Web de la société, le président de la société, Yosuke Matsuda, a déclaré qu’en raison du service d’abonnement de Microsoft, le jeu avait atteint un large public. Outriders lancé début avril et à la fin de son premier mois de commercialisation avait attiré 3,5 millions de joueurs.

Au cours de cette séance de questions-réponses, on a demandé à Matsuda si Square Enix travaillait sur des jeux similaires à Outriders en raison de son succès, ainsi qu’à quel point le jeu fonctionnait bien.

“Cela ne signifie pas que nous allons nécessairement sortir plus de titres dans le genre des tireurs de looter comme Outriders”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas encore annoncé certaines de nos versions à venir, alors j’espère que vous nous attendrez à les dévoiler en juin et par la suite. En ce qui concerne la réponse à Outriders, bien qu’il y ait eu de légers problèmes avec des bugs et autres lors du lancement, nous pensons il a bien démarré en tant que nouvelle IP. De plus, nous avons été agréablement surpris car le ratio de ventes numériques du titre a été très élevé et le nombre d’utilisateurs actifs a également dépassé nos attentes.

“Nous pensons que notre décision de rendre Outriders disponible avec le Xbox Game Pass de Microsoft dès le lancement du titre a également joué en notre faveur. (pour construire une base installée pour le jeu).”

En décembre 2021, le Xbox Game Pass comptait 18 millions d’abonnés.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72275/xbox-game-pass-helped-outriders-commercial-performance/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));