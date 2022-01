Le Xbox Game Pass ajoute l’édition légendaire de Mass Effect ce mois-ci

Capture d’écran : EA

Le Xbox Game Pass démarre 2022 en trombe. Rejoindre une paire de jeux de puzzle formidables et un Left 4 Dead-alike très attendu est une compilation remasterisée de RPG classiques de tous les temps. De plus, l’un des plus grands jeux de tous les temps (ce serait Outer Wilds) fait son retour. Voici tout ce qui arrivera sur Xbox Game Pass au cours des prochaines semaines.

4 janvier

Gorogoa (Cloud, Console, PC)Olija (Cloud, Console, PC)Le piéton (Cloud, Console, PC)

6 janvier

Embr (Cloud, Console, PC)Édition légendaire de Mass Effect, via EA Play (Console et PC)Outer Wilds (Cloud, Console, PC)

13 janvier

Spelunky 2 (Console, PC) L’Anacrusis, via l’aperçu du jeu (Console, PC)

Mass Effect Legendary Edition est le titre évident ici. Oui, les trois jeux de la trilogie de l’opéra spatial de BioWare sont également disponibles pour les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate, mais c’est un vrai plaisir de les jouer en 4K et à partir du même lanceur bien rangé. De plus, vous avez accès à tous les DLC pour tous les jeux (à l’exception d’un retardataire). Juste un conseil : ne vous embêtez pas avec l’extension Arrivée de Mass Effect 2. Je l’ai parcouru pour la première fois ce week-end et je ne peux pas croire que personne ne m’ait prévenu à ce sujet !

Lire la suite: Ridiculement court, l’arrivée prépare le terrain pour Mass Effect 3

Oh, euh, j’aurais peut-être dû écouter Fahey il y a toutes ces années…

Au-delà de Mass Effect Legendary Edition, il existe deux jeux de puzzle qui valent le détour. Gorogoa fascine par sa beauté dessinée à la main. Pendant ce temps, The Pedestrian est un jeu de plateforme 2.5D dans lequel vous incarnez la petite icône humaine des panneaux de signalisation. Les fans de tireurs devraient être intrigués par The Anacrusis, qui est encore une autre version de Left 4 Dead, sauf que vous êtes sur un vaisseau spatial.

En parlant de vaisseaux spatiaux, si vous ne l’avez pas encore essayé, Outer Wilds est l’un de ces rares joyaux que je recommanderais à tous ceux qui jouent à des jeux. (Outer Wilds défie toute explication simple et est mieux connu avec un plongeon glacé.) La simulation d’exploration spatiale publiée par l’Annapurna – un éternel favori des membres du personnel de Kotaku – était jouable sur Game Pass depuis un certain temps, mais a quitté la programmation en juin dernier. Qui sait quand les dieux de l’édition nous en priveront à nouveau ?

Pendant ce temps, vous connaissez l’exercice : chaque série d’ajouts annonce une poignée de départs. Premièrement, PlayerUnknown’s Battlegrounds ne sera plus jouable via Xbox Game Pass, car il sera gratuit le 12 janvier. Mais six autres jeux suivront le 15 janvier :

Desperados III (Cloud, Console, PC)Ghost of a Tale (PC)Kingdom Hearts III (Console)Mount & Blade: Warband (Cloud, Console, PC)Pandemic (Console, PC)Yiik: A Postmodern RPG (PC)