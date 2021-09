Le Xbox Game Pass ajoute vaillamment les Avengers de Marvel le 30 septembre

Allez grand vert ! Capture d’écran : Square Enix

Dans un monde où les jeux vidéo de bandes dessinées à succès échouent en raison d’un contenu répétitif de fin de partie, un service de jeu par abonnement prend sous son aile les héros les plus puissants de la Terre. C’est le Xbox Game Pass au secours de Marvel’s Avengers alors que le jeu de super-héros multijoueur rejoint le service de Microsoft ce jeudi.

Cela fait un peu plus d’un an que Square Enix a sorti Marvel’s Avengers, et nous, les joueurs, sommes tombés dans une alternance d’excitation et d’ennui en fonction des versions sporadiques de contenu téléchargeable du jeu. Nous sommes excités lorsqu’un nouveau personnage est ajouté comme Hawkeye, Hawkeye ou le Black Panther récemment sorti. Ensuite, nous jouons au nouveau contenu en quelques heures et nous nous ennuyons à nouveau à la fin de la semaine. L’histoire en cours du jeu continue de briller, mais seulement par petites rafales qui se dissipent rapidement.

Peut-être que l’ajout du jeu au Xbox Game Pass est le coup de pouce dont les Avengers de Marvel ont besoin. À partir du 30 septembre, les abonnés au Xbox Game Pass pour Xbox, PC et même ceux qui diffusent via le cloud pourront participer gratuitement à l’aventure Avengers de Square Enix. Cela inclut tout le merveilleux contenu de l’histoire depuis le lancement du jeu jusqu’à l’extension War for Wakanda.

Les nouveaux joueurs auront également accès au contenu post-histoire d’Avengers, y compris de vastes missions multijoueurs, des raids et d’autres contenus conçus pour être joués encore et encore afin de faire augmenter les statistiques de vos super-héros. Ce n’est pas la fin de partie la plus excitante, mais peut-être qu’un afflux massif de nouveaux joueurs peut le rendre un peu plus intéressant pour nous, les anciens. De nouvelles personnes avec qui jouer est toujours une bonne chose, peu importe ce que vous jouez.

Ce que les joueurs Xbox Game Pass n’obtiendront pas, bien sûr, c’est le DLC Spider-Man exclusif à PlayStation, chaque fois que cela se produira. Ils n’obtiendront pas non plus automatiquement les costumes spéciaux inspirés du MCU inclus à l’origine dans l’édition numérique uniquement Endgame, mais ces huit articles cosmétiques peuvent être achetés dans un lot pour 20 $ si vous n’avez absolument aucun respect de vous-même.