Le Xbox Game Pass clôture 2021 avec un bang

Aliens: Fireteam Elite pourrait avoir une chance dans le bras ce mois-ci.Capture d’écran: Cold Iron Studios

La semaine prochaine, Halo Infinite, dont le mode multijoueur gratuit est jouable depuis un certain temps déjà, arrive dans son intégralité sur Xbox Game Pass. Mais le service de jeux à la demande de Microsoft obtient bien plus qu’un jeu de tir à la première personne délirant prévu, comme en témoigne une programmation empilée de décembre 2021. Voici tout ce qui arrivera sur Xbox Game Pass au cours des prochaines semaines :

2 décembre

Anvil (Console, PC)Archvale (Cloud, Console, PC)Final Fantasy XIII-2 (Console, PC)Simulateur de tonte de pelouse (Cloud, Console, PC)Rubber Bandits (Cloud, Console, PC)Stardew Valley (Cloud, Console, PC)Warhammer 40K : Battlesector (Cloud, Console, PC)

7 décembre

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console, PC)

8 décembre

Halo Infinite (Cloud, Console, PC)

9 décembre

One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console, PC)

14 décembre

Aliens : Fireteam Elite (Cloud, Console, PC)Parmi nous (Cloud, Console, PC)

Mais la bibliothèque Xbox Game Pass est, comme toujours, plus une porte tournante que l’industrie des médias numériques. Les personnes suivantes quitteront le service le 15 décembre :

Beholder (Cloud, Console) The Dark Pictures : Man of Medan (Console, PC) Guacamelee ! 2 (Cloud, Console, PC)Wilmot’s Warehouse (Cloud, Console, PC)Jusqu’à la fin (Cloud, Console, PC)Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Console, PC)

Oui, tout un tas de jeux se disputent le mince rayon de soleil non couvert par l’ombre de Halo Infinite. Certains, comme Among Us et Stardew Valley (annoncés pour la première fois pour une sortie à l’automne sur le service en août), sont totémiques dans les jeux modernes et devraient obtenir un coup pas vraiment nécessaire mais néanmoins agréable dans le bras en sautant sur Game Pass. Il y a aussi Final Fantasy XIII-2, qui rejoint son prédécesseur immédiat, deux ans après que Microsoft a annoncé qu’une vaste liste de jeux Final Fantasy arriverait dans la bibliothèque Game Pass. Et, bien sûr, ne vous éloignez pas du simulateur de tonte de pelouse étonnamment fascinant. (Je vais vous donner une idée de ce que les gens vont dessiner dans l’herbe.)

Le plus curieux, mais pas vraiment surprenant, est Aliens: Fireteam Elite. Sorti pour la première fois en août, l’ensemble Left 4 Dead-alike dans le canon Aliens a été tièdement reçu, mais modérément joué, au lancement. Puis, après la sortie en octobre de cet autre Left 4 Dead-alike, la base de joueurs d’Aliens: Fireteam Elite est tombée d’une falaise. Au milieu du mois, le nombre total de joueurs simultanés était inférieur à 800 sur Steam.

Le lancement sur Game Pass a donné un coup de pouce aux joueurs à certains tireurs multijoueurs, comme Outriders, dans le passé. Bien sûr, ces jeux bénéficient énormément de l’excitation du premier jour et du battage médiatique d’une campagne publicitaire affiliée à Microsoft. Je suis curieux de voir si le fait de lancer le service des mois après la sortie peut avoir un effet similaire sur la base de joueurs d’un jeu de tir multijoueur. Personnellement, je suis impatient de vérifier Aliens: Fireteam Elite – eh bien, peut-être une fois que j’aurai fait le plein de Halo.