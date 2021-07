Le Xbox Game Pass est génial, mais où sont tous les jeux propriétaires classiques, Microsoft ?

Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises ici sur VG247, Xbox Game Pass est définitivement le meilleur rapport qualité-prix dans le jeu vidéo en ce moment. Mais ça pourrait être mieux.

L’un des plus grands éléments du Xbox Game Pass est que les jeux propriétaires sont, en gros, là pour rester. Ils surgissent le jour du lancement et sont là pour toujours. Les titres tiers vont et viennent, mais vous savez toujours que ces titres Xbox Game Studios seront là. Cela ajoute beaucoup de valeur à l’abonnement, et si vous voulez un nouveau jeu original, en termes d’argent, il est probablement plus logique de prendre ou d’étendre un sous-marin Game Pass Ultimate que d’acheter une copie de ce jeu unique. . Combien de personnes vont réellement acheter Halo Infinite ? Je parierais que la réponse n’est pas très nombreuses.

Malgré cette grande valeur, cependant, il existe un écart étrange dans l’offre Xbox Game Pass : un tas de jeux Xbox classiques.

J’y réfléchis depuis un moment, mais l’idée a été quelque peu durcie par l’ajout de Conker: Live & Reloaded aux Xbox Games With Gold et l’annonce de l’arrivée de Blinx et Crimson Skies sur Game Pass. Xbox Conker est un classique de la console d’origine, et qui a l’air particulièrement bien en termes de compatibilité descendante – mais étonnamment, il n’est pas disponible dans Game Pass.

Oui, la version N64 originale de Conker est disponible dans Xbox Game Pass via Rare Replay. Oui, la version Live & Reloaded est disponible gratuitement dans Games with Gold – mais ce n’est pas non plus le problème. Si vous ne l’avez pas réclamé pendant sa fenêtre de disponibilité, vous devrez l’acheter. Et c’est juste que… je ne comprends pas.

Conker n’est pas seul non plus. Deux de mes favoris personnels sont les deux RPG japonais dirigés par le créateur de Final Fantasy Nobuo Uematsu, Blue Dragon et Lost Odyssey. Les deux sont rétrocompatibles et ont fière allure sur le nouveau matériel. Les deux ont été publiés par Microsoft, ne contiennent aucune musique sous licence embêtante et sont toujours disponibles à la vente sous forme numérique. Alors pourquoi ne sont-ils pas dans Game Pass ?

Il en va de même pour une multitude de jeux Xbox Live Arcade publiés par Microsoft et de nombreuses petites versions plus importantes ici et là des générations 360 et Xbox originales. Dans certains cas, ces jeux ont été développés par des développeurs externes et publiés uniquement par Microsoft – alors peut-être qu’il me manque une licence. Mais dans d’autres cas, comme Conker, je ne vois pas très bien pourquoi ils ne pourraient pas être dans Game Pass – surtout lorsque ces jeux entrent régulièrement dans Games with Gold et sont offerts gratuitement sans causer un problème similaire ?

Crimson Skies: High Road to Revenge est un bon début (honnêtement, je me soucie très peu de Blinx, mais c’est bien de l’avoir là-bas), mais allez, Microsoft – lorsque vos rivaux puisent fréquemment dans la nostalgie avec une expertise suprême, vous ‘ tu dois utiliser ce que tu as.

Ou Microsoft a-t-il peur que le groupe de niche actuel « faites une suite de Lost Odyssey vous lâches » gagne de nouveaux membres si d’autres y jouent et réalisent à quel point c’est génial ? Je veux dire, peut-être que. Ils devraient avoir peur.

Mais vraiment… je ne comprends pas.

Comme je l’ai dit, le Xbox Game Pass est génial. C’est sans aucun doute la plus grande valeur dans le jeu. Donc, en disant cela, je ne veux pas paraître ingrat, mais s’il vous plaît, Microsoft, mettez-y tout votre catalogue !