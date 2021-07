Le Xbox Game Pass est sur le point de connaître un mois incroyablement bon

Un calendrier de sortie exceptionnel montre à quel point ce service est devenu bon, et c’est sans AAA.

Je l’ai déjà dit et je le répéterai sans doute à l’avenir, mais le Game Pass est un peu bon, n’est-ce pas ? La gamme de jeux à venir sur le service, en particulier sur console, au cours du mois prochain est peut-être la meilleure que nous ayons jamais vue.

Il suffit de regarder ceci pour un line-up :

Cris Tales – 20 juillet Atomicrops – 22 juillet Last Stop – 22 juillet Raji: An Ancient Epic – 22 juillet Blinx: The Time Sweeper – 26 juillet Crimson Skies: High Road to Revenge – 26 juillet Microsoft Flight Simulator – Sortie Xbox 27 juillet Lethal League Blaze – 29 juillet Omno – 29 juillet The Ascent – ​​29 juillet Project Wingman – 29 juillet (PC uniquement) Hadès – 13 août Douze minutes – 19 août Psychonauts 2 – 25 août

Vous pourriez regarder cette liste et penser, « eh bien, il n’y a rien de grand là-dedans », et vous auriez en quelque sorte raison. Mais regardez-le à nouveau et considérez la qualité (espérons-le) de cette liste de jeux.

Cris Tales est une lettre d’amour indépendante absolument glorieuse aux JRPG classiques. Les premières critiques sont solides, ce qui en fait un excellent achat pour Game Pass. Last Stop est une aventure d’échange de corps de science-fiction des développeurs du hit indépendant Virginia, et cela ressemble à un ajout parfait au Game Pass.

Microsoft Flight Simulator a ébloui sur PC l’année dernière et arrive enfin sur les consoles Xbox Series le 27 juillet. Beaucoup de gens auraient rejeté cela s’il avait été bloqué derrière un achat de 60 $, mais sur Game Pass, il trouvera un nouveau public énorme.

Bien que plutôt po-face, celui-ci pourrait surprendre beaucoup de gens après avoir d’abord été tenté par les visuels incroyables. Bien que j’aie dit que cette liste n’est pas AAA, il est indéniable que Flight Simulator est à peu près aussi AAA que les sims peuvent l’obtenir.

Omno, un jeu non violent sur l’exploration, a été créé par un seul développeur mais a l’air génial. Game Pass a apporté de nombreux superbes jeux indépendants aux joueurs le premier jour, et cela pourrait être un autre ajout de premier ordre si le jeu peut correspondre à ses visuels d’un autre monde.

The Ascent, l’un des premiers jeux Xbox Series à être révélé, est un RPG d’action isométrique avec le potentiel d’être superbe (et a l’air de premier ordre, visuellement). Les jeux avec cette ambiance cyberpunk sont plutôt à la mode en ce moment, mais celui-ci a le potentiel d’être vraiment très bon.

Hadès a besoin de peu d’introduction, le jeu ayant été nettoyé lors des récompenses du jeu de l’année 2020. C’est un excellent achat pour Game Pass, qui arrive au service le jour de sa sortie sur Xbox. Lancez-vous si vous n’avez pas déjà goûté à ses délices sur PC ou Switch.

Twelve Minutes est un thriller au look unique d’Annapurna Interactive dans lequel vous devez résoudre un mystère en rejouant une séquence de 12 minutes à l’intérieur d’un appartement. Il a l’air super soigné et a des voix de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe.

Vers la fin du mois d’août, nous avons Psychonauts 2, la suite très recherchée et très tardive du hit original Xbox. Une récente série d’aperçus a présenté le jeu comme un concurrent du jeu de l’année, donc l’avoir sur Game Pass le premier jour est merveilleux.

Pourtant, ce n’est même pas la liste complète des jeux à venir le mois prochain.

Atomicrops est un jeu de tower defense roguelite bien noté, Raji: An Ancient Epic est comme un God of War indépendant situé dans l’Inde ancienne, Project Wingman est un jeu d’action de combat très apprécié et Lethal League Blaze est un jeu de balle bourré d’action croisé avec un combattant. Tous les excellents ajouts au Game Pass. Ajoutez à ce lot le double coup dur de la nostalgie sous la forme des classiques Xbox Crimson Skies: High Road to Revenge et Blinx: The Time Sweeper, et, eh bien, c’est beaucoup.

C’est une gamme de jeux d’assaut, et il est peu probable que ce soit tout ce qui arrivera à Game Pass au cours de la période. Une poignée d’autres titres, nouveaux et anciens, combleront probablement les lacunes, ajoutant à ce que je pense être le meilleur mois de l’histoire du Game Pass.

Plus tard dans l’année, les membres du Game Pass bénéficieront des titres Xbox Game Studios dès le premier jour, avec Halo Infinite sorti pendant la saison des vacances et susceptible d’être énorme. Nous avons également Back 4 Blood et Forza Horizon 5 en octobre, tous les deux le premier jour sur Game Pass. L’année prochaine, nous verrons les fruits de l’acquisition de Bethesda, avec Starfield, Deathloop et Redfall tous attendus sur Xbox et Game Pass.

Pour plus de jeux à venir dans les prochains mois, rendez-vous sur notre page de dates de sortie de jeux vidéo. Qu’en penses-tu. Y a-t-il eu une meilleure période dans l’histoire du Game Pass ? Faites le nous savoir dans les commentaires.