Le Xbox Game Pass obtient le premier jour d’extraction de Rainbow Six

Le Xbox Game Pass continue de gagner, et cette tendance ne ralentit pas du tout en 2022 alors qu’Ubisoft met sa première grande sortie de l’année sur le service de Microsoft.

Rainbow Six Extraction arrivera sur Xbox Game Pass le 20 janvier, qui est aussi le jour du lancement mondial du jeu ! Ces lancements du premier jour sur le service sont de plus en plus courants.

Le nouveau jeu de tir à la première personne coopératif d’Ubisoft n’a pas encore suscité beaucoup de battage médiatique, probablement parce que les parasites extraterrestres sont si étranges pour la marque Tom Clancy. Ubisoft a même fortement réduit le prix de Rainbow Six Extraction et a ajouté un laissez-passer pour aider les gens à l’essayer. Eh bien, maintenant que ce sera sur Xbox Game Pass, de plus en plus de gens vont sûrement essayer.

Trouver un jeu coopératif solide de nos jours est plus difficile qu’il ne devrait l’être, alors peut-être que Rainbow Six Extraction a une chance d’être un succès après tout. Compte tenu de l’immense popularité de Rainbow Six Siege, il y aura forcément un croisement entre les deux publics, en particulier avec Rainbow Six Extraction fournissant des produits cosmétiques gratuits aux passionnés de Siege.

Rainbow Six Extraction sera lancé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC le 20 janvier.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.