Le Xbox Game Pass rate l’objectif d’abonnement de Microsoft

Le service d’abonnement de Microsoft Xbox Game Pass n’a pas connu une croissance aussi rapide que l’entreprise l’avait espéré.

C’est selon un dossier financier pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2021 – repéré par Axios – qui montre que la base d’utilisateurs de la plate-forme a augmenté de 37,48 %, soit 10 % de moins que l’augmentation de 47,79 % espérée par le Big M. pour.

Pour l’année se terminant le 30 juin 2020, Game Pass a enregistré une augmentation de 85,75 % du nombre d’abonnés, au nord des 71 % prévus. Cela a sans aucun doute été aidé par la pandémie de coronavirus COVID-19, qui a vu des gens coincés à l’intérieur et à la recherche de moyens de s’occuper.

En janvier de cette année, Microsoft a annoncé que le Xbox Game Pass comptait 18 millions d’abonnés. Il s’agissait d’une augmentation par rapport aux 15 millions dont la société se vantait en septembre 2020, ce qui représentait elle-même une augmentation de 50% par rapport aux 10 millions d’utilisateurs du Game Pass en mars de la même année.

Les objectifs de Microsoft pour le nombre d’abonnés qu’il espérait avoir d’ici la fin juin 2021 sont probablement influencés par quelques facteurs ; d’une part, le Big M a probablement pensé que la bosse de la pandémie de coronavirus pourrait se poursuivre encore un peu plus longtemps. L’acquisition de ZeniMax Media par la société pour 7,5 milliards de dollars – apportant un certain nombre d’IP de haut niveau de Bethesda et Arkane dans Game Pass – a également probablement été un facteur.

