Le Xbox RPG Starfield de Bethesda pourrait avoir beaucoup trop de dialogue

Illustration : Bethesda

Hier, au Tokyo Game Show, le directeur créatif de Bethesda, Todd Howard, a déclaré à un public que le prochain RPG spatial Starfield aura plus de 150 000 lignes de dialogue. Si cela semble beaucoup, c’est parce que c’est le cas. En réponse à l’annonce, certains développeurs d’autres studios AAA ont exprimé leur choc devant le volume des dialogues.

Howard a déjà décrit Starfield comme “comme Skyrim dans l’espace”. Pour le contexte, cependant, Skyrim avait « seulement » 60 000 lignes, moins de la moitié du nombre de lignes projeté de Starfield.

Wyn Rush, un concepteur narratif principal travaillant dans l’espace AAA, a expliqué à Kotaku pourquoi eux et leurs pairs narratifs étaient si préoccupés par la nouvelle. La mise en œuvre d’un script aussi volumineux, disent-ils, implique de longues heures de la part des auteurs du jeu.

“Un énorme script de jeu n’est pas seulement une tonne de travail pour l’équipe d’écriture… C’est du travail pour le département audio, les ingénieurs, les animateurs, peut-être même les concepteurs de niveaux… Un script géant signifie beaucoup de temps pour l’enregistrement VO, l’enregistrement traitement, et [script] gestion de la ligne.

Ce n’est pas seulement le gros du travail qui a surpris Rush. Selon eux, il existe des pièges potentiels pour la qualité. Ils ont cité l’édition, le maintien d’une direction créative cohérente et une localisation précise comme des points douloureux dans un grand script.

“Dans une mer de lignes VO aussi grandes, je ne peux que comprendre combien de choses ont été perdues, mélangées ou [improperly] qualité contrôlée. Même les meilleurs processus et les équipes les plus vigilantes vont en perdre quelques-uns dans les mailles du filet. »

Ce n’est pas seulement le projet Starfield lui-même qui pourrait être affecté, mais potentiellement la vie des développeurs. Selon la scénariste de jeux et conceptrice narrative Anna Webster, la taille même de l’entreprise pourrait avoir un effet sur le travail de développement. « Le dialogue est un travail d’amour, et le coût de ce travail augmente proportionnellement à sa quantité ! Et si vous ne faites pas attention du côté de la production, cela peut conduire à un resserrement. »

Crunch fait référence aux heures supplémentaires prolongées qui sont endémiques au développement de jeux, qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des employés. Todd Howard a reconnu en 2019 que Bethesda avait eu des problèmes de crise dans le passé, mais a déclaré que «nous sommes au point où nous pouvons vraiment gérer [crunch] … Je pense que c’est pourquoi les gens restent ici.

On ne peut toujours pas nier que le script de Starfield sera une immense entreprise en termes de travail de développeur. Robert Brookes, un concepteur narratif chez Bungie, a noté sur Twitter que la quantité de travail dans un script de 150 000 mots pourrait s’élever à 500 sessions d’enregistrement vocal. En supposant que les acteurs étaient expérimentés, “… c’est un peu moins d’une année complète d’enregistrement non-stop si vous n’utilisez pas plusieurs studios d’enregistrement et directeurs audio.”

Brookes a également reconnu à Kotaku qu’il était tout à fait possible que Bethesda réussisse. “Cela pourrait aussi ne pas prendre autant de temps que je l’avais estimé”, a-t-il déclaré. “Quelqu’un a souligné que Disco Elysium, je pense, a enregistré quelque 300 000 lignes de voix en 8 mois.”

Starfield représente la première nouvelle propriété intellectuelle de Bethesda en 25 ans. La sortie du jeu est actuellement prévue pour le 11 novembre 2022 sur Xbox et PC.

Correction: 1er octobre, 14h20 : Ce message a été mis à jour pour corriger les pronoms d’une personne interrogée.