LE XI DE LA CHINE EST SUR LE POINT DE DEVENIR PRÉSIDENT À VIE – Il ouvre la voie au Plénum du PCC cette semaine

par Dave Allen, The International Forecaster :

Mao Zedong et Deng Xiaoping n’ont rien sur Xi Jinping.

Mao et Deng sont les deux seuls dirigeants du Parti communiste chinois à avoir rédigé une soi-disant « résolution historique »… c’est-à-dire jusqu’à présent.

Le président actuel du parti, Xi Jinping, est sur le point de devenir le troisième… et peut-être le dernier d’une génération.

Son titre de président, d’ailleurs, est probablement le moins important. En fait, Xi détient désormais 12 titres distincts dans ses différents rôles officiels – et ce n’est pas fini.

Fin 2012, Xi a d’abord été nommé secrétaire général du Comité central du PCC et président de la Commission militaire centrale.

Ce n’est que quatre mois plus tard qu’il a été élu président de la République populaire de Chine. Mais je m’égare…

Jenni Marsh rapporte aujourd’hui que la première déclaration officielle sur l’histoire chinoise depuis 1981 sera à l’ordre du jour lorsque le PCC se réunira cette semaine dans un hôtel militaire fortement gardé à Pékin.

Le soi-disant 6e plénum est la dernière grande réunion du parti avant le Congrès de l’année prochaine, où Xi cherchera presque certainement à « gagner » un troisième mandat pour étendre son pouvoir à durée indéterminée et consolider davantage son pouvoir.

Les résolutions historiques de Mao et Deng sont arrivées à un carrefour critique de l’histoire moderne de la Chine et ont permis à leurs auteurs de dominer la politique des partis jusqu’à leur dernier souffle.

Marsh dit qu’en publiant sa propre déclaration, Xi serait au minimum élevé à un niveau « avec ces titans du parti ». Cette décision, ajoute-t-elle, pourrait également « signaler de grands changements en cours dans la deuxième économie mondiale ».

Le plénum, ​​qui a commencé aujourd’hui et se termine jeudi, lance la chose la plus proche de la Chine pour une saison de campagne.

Faire en sorte que le parti soutienne les perspectives historiques de Xi – et l’avenir du pays – serait le plus grand signe à ce jour qu’il a élargi sa base de pouvoir pour potentiellement régner pour le reste de sa vie.

C’est pratiquement assuré de toute façon après presque une décennie de purge des ennemis au sein du PCC, poussant la fierté nationale vers de nouveaux sommets et renforçant la puissance militaire pour soutenir son ascendant économique.

Que se passe-t-il lors d’un plénum ?

Entre chaque congrès du parti, le Comité central du Parti communiste se réunit sept fois en réunions appelées plénums qui couvrent différents sujets.

Environ 400 hommes et un peu plus d’une poignée de femmes – des chefs d’État, des chefs militaires, des chefs provinciaux (des personnalités ressemblant à des maires) et des universitaires de haut niveau – se réunissent dans un hôtel militaire fortement gardé à Pékin.

Comme la plupart des choses dans la politique chinoise de l’élite, l’ordre du jour est étroitement surveillé et n’est divulgué qu’une fois le plénum terminé – tous les débats internes et les dissensions étant supprimés.

L’unanimité pour la défense de l’autocratie est un prix standard – et quelque chose pour les autocrates à écrire à la maison.

En tant que dernière grande réunion du cycle politique quinquennal de la Chine, le sixième plénum est à bien des égards plus important que les autres :

À tout le moins, c’est la dernière chance pour les marchands de chevaux des responsables du parti avant que de grandes décisions ne soient prises lors du congrès de l’année prochaine.

En préparation, le Politburo du parti a approuvé le mois dernier un projet de résolution sur « les principales réalisations et expériences historiques des 100 ans du parti » sans donner de détails.

Alors, que sont les résolutions historiques ?

À première vue, Marsh décrit, « ce sont de longs récits secs écrits dans un langage de parti lourd. En réalité, ils sont le jeu de pouvoir ultime.

Lorsque Mao a publié sa résolution historique en 1945, la République populaire était encore à quatre ans d’être un pays et empêtrée dans des guerres de leadership et de pouvoir.

Le document de Mao, intitulé « Résolution sur certaines questions de l’histoire de notre parti », a mis fin à toute cette incertitude. Il a déclaré que seul Mao avait la « ligne politique correcte » pour diriger le PCC, ouvrant la voie pendant des décennies à son régime axé sur la personnalité.

Au moment où Deng a publié son propre document en 1981, le parti était confronté à une autre crise de leadership à la suite de la mort de Mao quatre ans plus tôt.

Sans discréditer complètement Mao, Deng, explique Marsh, a pu libéraliser l’économie chinoise et interdire un autre culte de la personnalité sans jamais être le président du parti.

Le professeur d’histoire Wu Guoguang dit que les résolutions ont beaucoup de poids, car le parti tourne autour de ce qu’il appelle la « politique documentaire » – un système où les décisions de l’élite sont ratifiées dans des documents, pas des lois.

Wu considère le processus de rédaction d’un document du PCC comme « un processus de construction d’un consensus au sein de l’élite du parti », faisant d’une telle publication la plus grande démonstration d’approbation collective.

Les médias d’État chinois ont rapporté que Xi avait présenté sa résolution à des personnes clés extérieures au parti avant le plénum.

Malgré certaines critiques constructives attendues, Wu a déclaré que le présentateur contrôle toujours le récit final : « Xi domine définitivement le processus de mise en forme de cette troisième résolution historique.

« Comment Xi le verra-t-il ?

Contrairement à ses prédécesseurs, Marsh pense que Xi est susceptible d’éviter les critiques et les échecs passés du parti. Au lieu de cela, il se concentrera sur la création d’un « conte victorieux d’un siècle de succès » … décrivant sa vision d’une société marxiste moderne. »

La réunion du Politburo du mois dernier s’est vantée que le grand rajeunissement de la Chine était une « inévitabilité historique » sous Xi, offrant peut-être des indices sur le contenu de la résolution.

Mais, comme le prévient Marsh, pour tisser un récit de succès continu, Xi doit adopter les politiques contradictoires de Mao et Deng, ignorer les cicatrices du Grand Bond en avant et de la place Tiananmen, et présenter sa propre idéologie comme la voie naturelle à suivre.

« Mélanger Mao et Deng semble illogique, mais c’est l’astuce politique pour faire de la politique du PCC », affirme le professeur Wu.

Et alors?

Marsh demande pourquoi la résolution historique est-elle importante ? Elle note qu' »en tant que leader d’un cinquième de la population mondiale, le potentiel de Xi à régner à vie a d’énormes ramifications ».

« Après tout, la Chine [leading] l’homme a déjà pour mission de redistribuer les richesses de la nation pour construire une société marxiste plus juste.

Avec une résolution historique à son actif, Marsh pense que Xi se lancera dans la campagne électorale de l’année prochaine en repoussant les États-Unis sur le commerce, les enquêtes sur l’origine de Covid et notre soutien indéfectible à Taïwan.

Il y a quelques mois à peine, Xi a qualifié de « mission historique » de placer l’île démocratique sous le contrôle du parti – une décision qui pourrait en fait envoyer Washington et Pékin en guerre si elle était effectuée par la force.

En fait, l’armée chinoise utilise maintenant des maquettes d’un porte-avions américain sur un champ d’essai d’armes, selon de nouvelles images satellite.

Les experts du renseignement disent que cela montre que l’Armée populaire de libération se concentre sur la neutralisation d’un élément clé de la force militaire américaine.

Interrogé aujourd’hui sur les maquettes, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a seulement déclaré que les États-Unis continuaient d’être préoccupés par le « comportement de plus en plus coercitif » de la Chine dans cette région du Pacifique.

Le site est clairement visible par les satellites, signe que Pékin essaie de montrer à Washington ce que ses forces de missiles peuvent faire.

Ce nouveau défi intervient alors que les relations sino-américaines se sont tranquillement améliorées ces derniers mois.

Le Pentagone s’est dit préoccupé par le fait que la Chine développe ses capacités d’armes nucléaires plus rapidement qu’on ne le croyait auparavant.

De nombreux membres de l’establishment militaire américain sont également préoccupés par les investissements de la Chine dans la technologie de pointe des missiles, le plus haut officier militaire en uniforme ayant récemment déclaré que les tests du système d’armes hypersoniques de la Chine étaient « très préoccupants ».

Alors, ne vous laissez pas berner par les sourires grégaires de Xi et son extérieur courtois. Sous la surface, Xi Jinping est un dirigeant froid et calculateur de la nation la plus peuplée du monde.

