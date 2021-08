Le XI de «l’homme oublié» de Chelsea comprend un attaquant de 33 millions de livres sterling, un milieu de terrain de 40 millions de livres sterling et des défenseurs inutilisés

in

Chaque club de football a un ou deux « hommes oubliés » dont les fans se souviennent à peine jouer pour eux.

Dans la fenêtre de transfert, ces noms apparaissent souvent lorsqu’ils reviennent de périodes de prêt à l’étranger ou sont renvoyés pour acquérir plus d’expérience.

GETTY

Chelsea a une équipe massive, avec des joueurs souvent envoyés à travers le continent pour obtenir du temps de jeu

Pour Chelsea cependant, avec sa fameuse « armée de prêt », il existe plusieurs de ces joueurs.

Certains ont eu du temps dans l’équipe première, d’autres espèrent encore y pénétrer, mais tous actuellement en marge.

En fait, nous avons découvert qu’il est même possible de constituer une équipe complète d'”hommes oubliés” à Stamford Bridge.

Ici, talkSPORT.com examine les joueurs dont vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte qu’ils sont toujours sous contrat à Chelsea.

.

Il y a plus qu’un ou deux “hommes oubliés” à Stamford Bridge Jamie Cumming (gardien)

La carrière du joueur de 21 ans n’en est évidemment qu’à ses débuts.

Le jeune gardien a rejoint l’académie de Chelsea à l’âge de huit ans et a réussi à s’assurer une place dans l’équipe première sous Frank Lampard en 2019/20.

Cumming était le gardien de troisième choix inutilisé de Lampard, mais n’a pas réussi à percer sous lui comme ses collègues diplômés Mason Mount, Tammy Abraham et Fikayo Tomori.

Les Blues ont depuis choisi de faire appel à d’autres pour remplir ce rôle et Cumming a été prêté à Stevenage (2020/21) et maintenant Gillingham (2021/22).

.

Cumming était le troisième choix de la première équipe, mais a été repoussé plus récemment dans l’ordre hiérarchique Davide Zappacosta (arrière droit)

Chelsea a signé l’Italien de Turin à l’été 2017 pour un montant de 23 millions de livres sterling.

Malgré son impressionnant premier but en Ligue des champions contre Qarabag, il n’a jamais réussi à devenir titulaire.

L’Italien a été prêté à Rome (2019/20) et Gênes (2020/21). Il semble maintenant prêt à repartir.

.

Le temps de Zappacosta à Chelsea semble toucher à sa fin Baba Rahman (arrière gauche)

Dans leur fenêtre de transfert chaotique après avoir remporté la ligue en 2014/15, Baba Rahman a été recruté pour 21 millions de livres sterling en tant qu’arrière gauche de sauvegarde.

Il a fait ses débuts lors d’une victoire 4-0 en Ligue des champions à domicile contre le Maccabi Tel Aviv, mais n’a jamais été assez bon pour figurer régulièrement.

Baba Rahman a ensuite été prêté à Schalke (2016/17 et 2018/19), Reims (2019), Majorque (2019/20) et PAOK (2021), grièvement blessés pendant cette période.

.

Baba Rahman a récemment joué dans un match de pré-saison Malang Sarr (arrière central)

Il y avait un frémissement d’excitation lorsque Chelsea a récupéré la propriété chaude Sarr lors d’un transfert gratuit après son départ de Nice à l’été 2020.

Il a été prêté à Porto (2020/21) et n’a encore montré aucun signe de forcer son chemin dans le giron de Stamford Bridge.

getty

Sarr a rejoint il y a seulement un an, mais a déjà été oublié par beaucoup Matt Miazga (arrière central)

Chelsea a signé l’Américain des Red Bulls de New York en janvier 2016 pour un montant de 3,5 millions de livres sterling.

Il a fait ses débuts lors d’une victoire 4-0 à Aston Villa dans la seconde moitié de cette campagne terne, mais a depuis disparu de l’équipe.

Miazga a été prêté à Vitesse (2016/17 et 2017/18), Nantes (2018/19), Reading (2019/20), Anderlecht (2020/21) et maintenant Alaves (2021/22).

.

Miazga n’a jamais eu d’impact à Stamford Bridge Tiemoue Bakayoko (milieu central)

Chelsea a signé Bakayoko de Monaco à l’été 2017 pour un montant de 40 millions de livres sterling après qu’il ait été un homme clé dans leur triomphe en Ligue 1.

Le Français a bien commencé lors d’une victoire 2-1 à l’extérieur contre les Spurs, mais ses performances sont rapidement tombées d’une falaise et il a été fortement critiqué.

Bakayoko a été prêté à Milan (2018/19), Monaco (2019/20) et Naples (2020/21).

getty

Bakayoko est loin d’être un favori des fans Lewis Baker (milieu central)

Baker est à Chelsea depuis l’âge de neuf ans et a parfois joué dans les équipes de jeunes.

Il est entré dans la première équipe sous Jose Mourinho en 2013/14 et 2014/15, mais n’a pas pu aller plus loin que de faire une apparition en solitaire lors d’une victoire 2-0 en FA Cup à Derby.

Baker a depuis été prêté à Sheffield Wednesday (2015), MK Dons (2015), Vitesse (2015/16 et 2016/17), Middlesbrough (2017/18), Leeds (2018/19), Reading (2019), Fortuna Dusseldorf (2019/20) et Trabzonspor (2020/21)

.

Baker aurait peut-être eu plus de chance s’il avait émergé quelques années plus tard sous un autre manager Danny Drinkwater (milieu central)

Chelsea a signé Drinkwater de Leicester à l’été 2017 pour un montant de 35 millions de livres sterling.

Sa première saison l’a vu faire 22 apparitions sous Antonio Conte, mais des problèmes de blessures et des problèmes personnels ont entravé sa progression.

Une fois Maurizio Sarri arrivé, il a perdu sa place et a ensuite été prêté à Burnley (2019/20), Aston Villa (2020) et Kasimpasa (2020)

.

Drinkwater n’a pas poussé depuis sa signature pour Chelsea Charly Musonda (ailier droit)

Chelsea a recruté Musonda et ses deux frères pour rejoindre l’académie d’Anderlecht en 2012.

Il a été à un moment considéré comme une starlette et a connu un grand succès dans les rangs des jeunes.

En conséquence, Musonda faisait partie de l’équipe de Conte pour commencer la saison 2017/18 et a marqué lors de ses débuts complets contre Nottingham Forest lors de la Coupe Carabao.

Il a fait sept apparitions au total et a depuis été prêté au Betis (2016/17), au Celtic (2018) et à Vitesse (2018/19 et 2019/20) où il a connu de graves problèmes de blessures.

Musonda a signé pour la première fois à Chelsea en juin 2012, à l’âge de 15 ans Kenedy (ailier gauche)

Chelsea a signé Kenedy de Fluminense à l’été 2015 pour un montant de 6 millions de livres sterling.

Il a fait plusieurs apparitions pour les Blues et a réussi à marquer le but le plus rapide de la saison de Premier League – après seulement 39 secondes contre Norwich.

Lorsque les Bleus ont renforcé leur équipe pour une nouvelle charge de titre, il y avait moins de place pour le Brésilien.

Kenedy a depuis été prêté à Watford (2016), Newcastle (2018/19), Getafe (2019/20), Grenade (2020/21) et maintenant Flamengo (2021/22).

Un incident peu recommandable sur les réseaux sociaux lors d’une tournée de pré-saison en Chine n’a pas aidé sa cause au club.

. – .

Kenedy a été renvoyé chez lui après une tournée de pré-saison à Chelsea après avoir publié des vidéos offensantes sur les réseaux sociaux – une avec une légende qui se traduisait par « F *** you China » et une autre d’un agent de sécurité endormi qui était étiqueté : « Wake up China . Toi idiot.’ Michy Batshuayi (attaquant)

Chelsea a signé Batshuayi de Marseille à l’été 2016 pour un montant de 33 millions de livres sterling.

Il a bien commencé en assistant le vainqueur tardif de Diego Costa lors de la victoire 2-1 sur West Ham lors de la première journée de la Premier League et a enchaîné avec un but à Watford une semaine plus tard.

Il n’a cependant jamais déplacé Costa et sa saison a finalement consisté en cinq buts en seulement 236 minutes d’action en Premier League.

L’un de ces buts ne sera cependant jamais oublié par les fans de Chelsea, car c’est le dernier vainqueur 1-0 qui a scellé son triomphe à West Brom.

Batshuayi a été prêté à Dortmund (2018), Valence (2018/19), Crystal Palace (2019 et 2020/21) et maintenant Besiktas (2021/22).

GETTY

Batshuayi a marqué des buts célèbres pour le Forgotten-Man XI de Chelsea Chelsea

Où cette équipe finirait-elle en Premier League ?

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.