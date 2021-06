Le XI idéal de la phase de groupes de l’Eurocup selon l’intelligence artificielle

25/06/2021 à 20:06 CEST

Alberto Teruel

Une fois la phase de groupes de l’Eurocup terminée, Olocip a effectué une analyse pour déterminer quels joueurs ont eu une performance plus optimale. Pour cela, l’impact réel que chaque action d’un footballeur spécifique a eu avec sa sélection a été évalué -nombre de buts, tirs, passes, etc.- grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

La valeur des actions représente une nouvelle dimension de l’analyse des performances des joueurs. Les joueurs les plus remarquables sont identifiés en comparant la valeur ajoutée de chaque joueur dans un match. Dans ce cas, la valeur a été calculée en tenant compte de chaque action du jeu en termes de variation de la probabilité que l’équipe en possession du ballon marque sur ce jeu ou marque un but sur le suivant.& ic; et le moment du match au cours duquel ils se produisent.

Idéal XI de l’Eurocup

Le XI idéal de la phase de groupes selon l’intelligence artificielle d’Olocip consiste en Danny Ward (Pays de Galles) dans le but ; Jordi Alba (Espagne), Milan kriniar (Slovaquie), Aymeric Laporte (Espagne), Stefan lainer (Autriche) en défense ; Emil Forsberg (Suède), Georginio Wijnaldum (Pays Bas), Kevin De Bruyne (Belgique) et Xherdan Shaqiri (Suisse) au centre du terrain. Robert Lewandowski (Pologne) et Patrik Schick (République tchèque) sont en tête.

XI du 🥇 #EURO2020➡️avec plus de valeur et d’influence en phase de groupes Comment la valeur est-elle mesurée ?

✅ Prise en compte de chaque action du jeu en termes de variation de la probabilité que l’équipe en possession du ballon marque sur ce jeu ou reçoive un but sur le prochain pic.twitter.com/1WeGg7Bpyb – Olocip (@Olocip_Lab) 25 juin 2021

XI d’argent de l’Eurocup

Le XI d’argent de la phase de groupes selon l’intelligence artificielle d’Olocip se compose de Lukáš Hradecký (Finlande) dans le but ; Andreas Christensen (Danemark), Paulus arajuuri (Finlande) et Mykola matviyenko (Ukraine) en défense ; Danilo (Le Portugal), Ivan Perisic (Croatie), Manuel Locatelli (Italie) et Rahim Sterling (Angleterre) au centre du terrain ; Memphis Depay (Pays-Bas) attelage et Romeru Lukaku (Belgique) et Yaremchouk romain (Ukraine) à l’avant.