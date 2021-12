Le Xiaomi 12 a l’air élégant dans ces nouveaux rendus

Il pourrait sortir n’importe quel jour maintenant

Xiaomi a déjà sorti le chat du sac ; nous savons que la société lancera bientôt son produit phare de nouvelle génération, le Xiaomi 12, qui sera alimenté par le dernier Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Si vous vous demandez à quoi ressemblera le téléphone, ces nouveaux rendus sont exactement ce que le médecin a commandé.

Ils proviennent du fuiteur CAO fiable @OnLeaks (via Zoutons) quelques jours seulement après que les rendus du Xiaomi 12 Ultra soient arrivés sur Internet. Le design est légèrement modifié avec un nouveau module de caméra rectangulaire abritant trois objectifs et un écran incurvé aux coins arrondis (qui ne s’alignent pas avec les bords 😬).

Les rendus révèlent en outre une caméra selfie perforée, le bouton d’alimentation et la bascule du volume sur le bord droit, ainsi qu’un port de type C avec une grille de haut-parleur en bas. Nous n’avons pas de spécifications pour ces images, mais OnLeaks partage les dimensions du téléphone – 152,7 x 70 x 8,6 mm – cela indique qu’il pourrait être plus mince que le Xiaomi Mi 11.

D’autres spécifications rumeurs (via la station de discussion numérique qui fuit) incluent une charge rapide de 100 W, un capteur de 50 MP, un écran OLED à taux de rafraîchissement élevé et une batterie de grande taille. Il n’y a pas de mot sur la date de lancement, mais nous devrions voir le téléphone avant la fin décembre. Vous pouvez vous attendre à ce qu’au moins deux autres téléphones soient publiés à ses côtés, notamment le Xiaomi 12X et le 12 Ultra.

