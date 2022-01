Le Xiaomi 12 est officiel avec la toute nouvelle puce Snapdragon de Qualcomm et une charge incroyablement rapide de 120 W

Le meilleur nouveau téléphone que vous ne pouvez pas acheter aux États-Unis

Lorsque le processeur Snapdragon 8 Gen 1 a été dévoilé pour la première fois, Xiaomi n’a pas tardé à présenter au monde le Xiaomi 12, son prochain téléphone phare – bien que dans un « hé, notre téléphone aura cette puce » capacité plutôt qu’un dévoilement complet. Depuis lors, l’appareil a fréquemment fait l’objet de fuites et de rumeurs, ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre du reste de ses spécifications, ainsi que de sa conception. Xiaomi a maintenant entièrement dévoilé cette nouvelle gamme de téléphones sur son marché domestique, la Chine, et cela ressemble probablement à l’un des meilleurs téléphones du marché – que vous ne pourrez pas acheter si vous êtes aux États-Unis.

La société a dévoilé trois téléphones : les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X. Le modèle de base 12 a un écran de 6,28 pouces, il est donc en fait assez petit, mais tout aussi puissant que le plus grand 12 Pro, qui est livré avec un écran de 6,73 pouces. Les deux écrans sont plus petits que ce que nous avons eu sur le Mi 11 – celui-ci mesurait 6,81 pouces chonktastic. Une chose à noter ici est que l’écran du Xiaomi 12 a une résolution de 1080p, tandis que le Pro augmente jusqu’à 2K. Les deux sont à 120 Hz, donc peu importe celui que vous obtenez, il devrait être soyeux.

Ces deux-là sont équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 1 et jusqu’à 12 Go de RAM. Dans le département de la batterie, le Xiaomi 12 obtient une unité de 4 500 mAh, tandis que le Pro a une cellule de 4 600 mAh à la place. Alors que le Xiaomi 12 se charge jusqu’à une puissance respectable de 67 W, le Pro propose une charge filaire époustouflante de 120 W, qui est plus rapide que presque tout ce à quoi vous êtes habitué. Ils exécutent également MIUI 13, et bien qu’il y ait une quantité déroutante d’ambiguïté sur les versions d’Android sur lesquelles elles sont basées, ces deux-là semblent être construits sur Android 12.

Pour les appareils photo, le Xiaomi 12 est équipé d’un capteur IMX766 50MP comme objectif principal, rejoint par un ultra-large 13MP et un télémacro 5MP. Le Xiaomi 12 Pro dispose à la place d’un capteur IMX707 50MP, avec deux capteurs auxiliaires 50MP servant respectivement d’ultra-large et de téléobjectif.

Où tout cela laisse-t-il le Xiaomi 12X ? Celui-ci se positionne comme une alternative moins chère aux produits phares. Il est de la même taille que le 12, mais rappelle certaines spécifications, comme passer à un chipset Snapdragon 870 et se débarrasser de la charge sans fil. Sinon, c’est identique – il se charge à 67 W et dispose de la même configuration de caméra 50MP.

Le Xiaomi 12 commence à 3 699 RMB (581 $) pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et monte à 4 399 RMB (690 $) pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour le Pro, c’est 4 699 RMB (734 $) pour le modèle de base et 5 399 RMB (848 $) pour la version haut de gamme. Le Xiaomi 12X a un prix plus modeste, à partir de 3 199 RMB (502 $).

