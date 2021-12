Le Xiaomi 12 peut être vu complet et en détail dans des images réelles | La technologie

Le design du Xiaomi 12 a été divulgué dans des images réelles et ce qui a été vu, c’est qu’il arriverait avec un écran aux dimensions beaucoup plus contenues que prévu.

Les nouveaux terminaux Xiaomi semblent prêts à sortir du four et, ces dernières semaines, les fuites ont été constantes. Nous avons connu depuis sa conception jusqu’à une première esquisse les spécifications supposées avec lesquelles ils arriveraient sur le marché, mais il a toujours été question du modèle le plus extravagant.

Le Xiaomi 12 Ultra est le terminal qui mettra toute la viande sur le grill. Oui, au niveau de la puissance, ce sera très similaire au Xiaomi 12, mais le design serait complètement différent. Avoir attiré tous les regards a fait oublier à de nombreux utilisateurs la version normale de la nouvelle famille de terminaux Xiaomi.

12 pic.twitter.com/fhfjHp1gOp – Ev (@evleaks) 23 décembre 2021

Mais pour que cela ne se produise pas aujourd’hui, une série de caractéristiques et de photographies de ce que serait le nouveau Xiaomi 12. Cet appareil arriverait au premier semestre 2022 et il le ferait avec un intérieur régi par Qualcomm , le processeur serait le Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM.

Bien sûr, dans les images filtrées, ce qui a été vu ou ce qui frappe, c’est la taille de l’écran. Étant un terminal haut de gamme, on s’attendait à ce que son écran ait une diagonale beaucoup plus grande, mais il resterait à 6,28 pouces. Cela semble beaucoup en chiffres, mais selon les normes d’aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

De plus, cet écran se traduirait par une hauteur de borne de 15,2 centimètres et 7 centimètres de large, tandis que l’épaisseur resterait à 8,6 millimètres. Si cela se confirme à son lancement, il s’agirait de l’un des terminaux haut de gamme les plus contenus du marché en termes de taille.

Nous devrons attendre la présentation officielle pour connaître tous les détails des nouveaux appareils Xiaomi pour ce 2022. Bien sûr, celui qui nous intéresse le plus est le Xiaomi 12 Ultra en raison de son module caméra sorti d’une banque de dessins. de projets de conception rejetée.