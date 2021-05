Le Xiaomi Mi 10T Pro baisse le prix de 100 € dans cette offre, une aubaine presque irremplaçable | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est l’un des meilleurs mobiles que l’on puisse trouver dans le catalogue Xiaomi. Le Mi 10T Pro est en vente à un prix imbattable. Un prix haut de gamme de la crise cardiaque.

Le prix du Xiaomi Mi 10T Pro est toujours en chute libre. C’est l’un des mobiles les plus puissants de la marque, avec un bon processeur, un Taux de rafraîchissement de l’écran de 144 Hz et un capteur principal de 108 Mpx. Un ensemble à un prix de plus en plus attractif.

Sur les 500 euros qu’il coûtait il y a des mois, le Xiaomi Mi 10T Pro Il s’est déjà installé dans le 400 et maintenant il commence à flirter avec le 300, donc son rapport qualité-prix est meilleur chaque jour. Des offres comme celle présentée aujourd’hui sur le site Amazon vous intéressent si vous recherchez un mobile puissant.

Ce mobile Xiaomi est probablement l’un des plus complets de son catalogue, avec une puissance exceptionnelle ainsi que 5G et WiFi 6.

Concrètement, ce modèle coûte actuellement 399 euros. Bien sûr, sans frais de port et avec la possibilité de l’avoir chez vous le plus tôt possible si vous devenez abonné Amazon Prime, rappelez-vous que les 30 premiers jours sont gratuits et ensuite vous pouvez vous désinscrire sans rien payer, si cela ne vous intéresse pas les avantages qu’offre ce service.

Les conditions d’Amazon sont toujours bonnes, mais nous allons faire un petit examen de ce que propose ce mobile. Pour commencer, c’est ses performances, en charge du processeur Snapdragon 865, l’un des plus puissants de Qualcomm. Il est Conforme à la 5G et capable d’exécuter n’importe quelle application ou jeu Android sans problèmes. Est accompagné de 8 et 128 Go d’espace, plus que suffisant pour de nombreux utilisateurs.

L’autonomie est aussi l’une de ses forces avec une Batterie de 5000 mAh, pour pouvoir utiliser le téléphone pendant des jours sans craindre de manquer de courant. En outre, son la caméra principale est de 108 Mpx, avec un très bon résultat photographique.

Avec NFC et WiFi 6, ce sont quelques-uns de ses aspects les plus remarquables, mais si vous voulez en savoir plus en profondeur les spécifications et où le Mon 10T ProVous pouvez consulter l’analyse que nous avons effectuée dans Computer Hoy après sa présentation. On ne peut pas demander beaucoup plus à un téléphone pour 399 euros, vous pouvez économiser 100 euros sur l’achat.

