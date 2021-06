Le Xiaomi Mi 11 Lite 128 Go est désormais une aubaine chez Amazon : pour 284 euros on peut avoir un mobile ultra-fin | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des mobiles les plus attractifs de Xiaomi, le Mi 11 Lite, bénéficie d’une réduction de prix assez considérable sur Amazon. Il est accessible à ceux qui recherchent la simplicité et la puissance.

Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un nouveau mobile, en particulier pour ceux qui apprécient le design, et le Xiaomi Mi 11 Lite a l’air plutôt bien en échange d’un prix de plus en plus bas. Amazon a baissé son prix de pas moins de 65 euros dans la version avec 128 Go de capacité de stockage.

Au moins temporairement, il peut être le vôtre pour 284,99 euros, un prix ajusté si nous regardons ce qu’il a à offrir, quelque chose que nous avons pu voir de première main dans l’analyse du Xiaomi Mi 11 Lite, qui nous a quitté très bon goût en bouche.

Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, la puissance est garantie dans ce mobile, qui dispose également de NFC et d’une charge rapide à 33W, entre autres.

Il se distingue par exemple par la qualité de ses caméras arrière, ainsi que par son écran AMOLED ou la charge rapide à 33W de puissance, entre autres aspects qui en font un polyvalent avec plus qu’assez de puissance au quotidien.

Si se le puede poner una pega sería la falta de 5G, conectividad que empieza a asomarse por debajo de los 300 euros con algunos móviles 5G muy baratos, aunque el despliegue de estas redes en España va con mucho retraso y no es una característica absolutamente imprescindible au jour d’aujourd’hui.

La livraison est gratuite pour tous les utilisateurs d’Amazon, qu’ils aient ou non Amazon Prime.

Conception ultra-fine pour une finition haut de gamme

Dès que vous mettez le gant sur le Mi 11 Lite, vous pouvez voir que Xiaomi a mis beaucoup d’amour à son aspect esthétique, avec une épaisseur qui surpasse la concurrence dans son prix et une finition en verre à l’avant et à l’arrière .

Cela permet de réduire son poids au minimum, même si cela a une conséquence évidente : il se salit assez si vous n’utilisez pas de housse.

D’autre part, avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et un processeur Snapdragon 732G, la puissance est servie et la fluidité est garantie. C’est un mobile rapide en toutes circonstances, ce qui ne peut pas toujours être tenu pour acquis.

Bien sûr, comme les autres téléphones Xiaomi, il a l’ennemi à la maison. Le POCO X3 Pro ne dépasse même pas les 200 euros pour le moment et possède un Snapdragon 860. Bien que son design n’y soit pour rien, la puissance fait une énorme différence.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.