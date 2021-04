Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un best-seller avec la 5G désormais beaucoup moins cher: il tombe à 271 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a sorti de nombreux nouveaux appareils cette année. L’un d’eux est le Mi 11 Lite, qui vise à dominer massivement le milieu de gamme, d’autant plus que son prix baisse, ce qui se produit déjà.

À ce stade en 2021, Xiaomi a déjà pratiquement complètement renouvelé l’ensemble de son catalogue mobile, avec un accent particulier sur la 5G et d’autres nouveautés qui cette année deviendront beaucoup plus courantes dans le milieu de gamme ou même dans les modèles à bas prix.

L’un des lancements les plus importants à ce jour cette année est le Xiaomi Mi 11 Lite, avec 5G et avec un prix officiel de 299 €, bien que heureusement, vous puissiez déjà l’acheter quelque chose de moins cher. C’est AliExpress Plaza qui le vend 271 € si vous appliquez le code de réduction 04ESOW20 avant d’effectuer le paiement.

Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, la puissance est garantie dans ce mobile, qui a également NFC et une charge rapide à 33W, entre autres.

Plaza propose une expédition nationale, c’est-à-dire depuis l’Espagne. Son entrepôt est situé près de Madrid, ce qui signifie qu’en seulement trois jours ouvrables, vous pouvez avoir votre achat chez vous, sans frais supplémentaires et sans passer par la douane.

Bien entendu, comme le produit est neuf et vendu en Espagne, il bénéficie également de la garantie de deux ans établie par la loi.

Fluidité exceptionnelle et grand écran

Si vous avez des doutes sur les performances et les avantages du Mi 11 Lite, notre analyse les résout tous, et nous avons pu le tester en profondeur dans tous ses domaines, avec de bons résultats dans presque tous.

Souligne surtout la fluidité au niveau de son fonctionnement, grâce à MIUI (version Android de Xiaomi) et à son Snapdragon 730G, une puce qui a déjà prouvé une infinité de fois qu’elle était capable du meilleur.

Un autre détail est le écran, avec panneau AMOLED et 90 Hz vous pouvez donc profiter pleinement de tous les contenus multimédias et de tous les jeux, bien que si vous utilisez ces 90 Hz, il est vrai que l’impact sur la durée de vie de la batterie est assez important.

Peu à peu, de plus en plus de téléphones mobiles avec 5G sont en vente, beaucoup d’entre eux dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres qui sont un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300 à 400 euros.

La vérité est que pour moins de 300 euros, il est difficile de trouver un autre meilleur smartphone, surtout si, comme maintenant, vous pouvez acheter le Xiaomi Mi 11 Lite en vente en Espagne pour un peu moins même.

Bien sûr, ce n’est pas le seul mobile Xiaomi qui aspire à convaincre les mêmes utilisateurs. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un autre exemple, bien qu’il soit un pas en arrière en termes de performances.

La 5G, un atout qui donnera beaucoup dans les années à venir

Bien que pour l’instant le déploiement des réseaux 5G soit un peu plus lent que prévu, sa progression est imparable. Dans un ou deux ans, il sera beaucoup plus fréquent de bénéficier de cette couverture, donc ce n’est pas une mauvaise idée de commencer à se procurer un mobile compatible.

Il y a de plus en plus de ceux qui ont la 5G et se déplacent autour de 300 euros, même si pour l’instant ils peuvent être comptés par quelques-uns qui réduisent ce chiffre.

Le Xiaomi Mi 11 Lite en fait partie, et il ajoute également d’autres caractéristiques qui en font également un bon milieu de gamme dans tout le reste, car l’homme ne vit pas seulement sur la 5G.

