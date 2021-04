Le Xiaomi Mi 11 Ultra est chaud même à 1400 $

Xiaomi a finalement officialisé le Mi 11 Ultra plus tôt cette semaine, nous donnant un téléphone phare haut de gamme à part entière. Entre l’indice IP68, la configuration impressionnante de la caméra arrière et la grosse batterie, il est clair que Xiaomi cible Samsung, Apple et d’autres joueurs d’environ 1000 $ avec cet appareil.

Mais que pensent les lecteurs d’Android Authority du téléphone maintenant qu’il a été annoncé avec un prix de 1 200 € (~ 1 408 $)? Nous avons demandé aux lecteurs si le téléphone était chaud ou non, et voici comment ils ont voté.

Xiaomi Mi 11 Ultra: Chaud ou pas?

Résultats

Un total de 2589 votes ont été exprimés dans ce sondage, et un peu plus de 80% des répondants ont estimé que le Mi 11 Ultra était en effet chaud. On comprend pourquoi les gens pensent que le téléphone est une excellente proposition. Outre les fonctionnalités haut de gamme susmentionnées, vous bénéficiez également d’une charge filaire / sans fil de 67 W, d’un écran arrière secondaire soigné et d’un écran principal de premier ordre.

Un peu moins de 19% des lecteurs interrogés ont cependant voté pour «non». Vraisemblablement, le prix de 1200 € a éloigné ces utilisateurs de l’appareil, bien qu’un commentaire souligne la présence d’une découpe perforée et un autre indique le poids du téléphone.

Nous avons en fait effectué un sondage en février, lorsque le téléphone a été divulgué pour la première fois, et les prix n’étaient pas connus. Les résultats de l’époque ont montré que 79,4% des répondants pensaient que le téléphone était chaud, il y a donc une augmentation négligeable avec le dernier sondage. Ces derniers résultats suggèrent que Xiaomi pourrait faire un bon travail de tarification du produit phare. Il convient de noter que le Galaxy S21 Ultra équipé de manière similaire se vend 1249 € (~ 1467 $) en Europe.

Xiaomi devrait également lancer le Mi 11 Ultra en Inde le 23 avril, et nous serons certainement intéressés de voir quel type de prix il a à l’esprit pour le marché.

commentaires

Cyco: Malheureusement, la perforation est épuisée pour moi Farhan Ahmad Tajuddin: la résolution vidéo 8K pour les caméras ultra-larges et téléobjectives semble séduisante, mais l’adoption du 8K est encore loin d’être large. Alors peut-être que la variante Pro est plus que suffisante car elle a toujours le même capteur de caméra principal Samsung ISOCELL GN2 que dans l’Ultra.Hochuha: Beaucoup trop lourd pour une utilisation quotidienne.Bart: SI le prix de l’Ultra serait de 700 $ alors je pourrait dire chaud – mais pas pour plus de 1000 $

C’est tout pour les résultats de notre sondage Mi 11 Ultra. Dites-nous ce que vous pensez du téléphone de Xiaomi et des prix via la section commentaires ci-dessous.