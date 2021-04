Le Xiaomi Mi 11 Ultra est officiellement lancé en Inde ce mois-ci

Xiaomi a révélé que le Mi 11 Ultra sera lancé en Inde le 23 avril, le téléphone lancé en Chine pour ~ 913 $ et en Europe pour ~ 1405 $ .Attendez-vous donc à des prix similaires lorsqu’il sera disponible en Inde.

Xiaomi est généralement resté à l’écart des téléphones de plus de 1000 $, mais il a pleinement adopté le segment avec le Mi 11 Ultra. Le téléphone a été lancé en Chine et sur les marchés mondiaux cette semaine, mais qu’en est-il de l’Inde?

Heureusement, Xiaomi a maintenant révélé que l’appareil serait lancé en Inde le 23 avril. La société a envoyé des e-mails à la presse pour confirmer l’événement, ainsi que le lancement d’une page Web dédiée au lancement local. Regardez une capture d’écran en haut de la page.

L’une des plus grandes questions entourant le lancement indien du Mi 11 Ultra est le prix réel. Le produit phare haut de gamme a été lancé en Chine au prix de départ de 5999 yuans (~ 913 $) pour un modèle 8 Go / 256 Go, tandis que les utilisateurs européens n’avaient accès qu’à une variante 12 Go / 256 Go pour 1199 € (~ 1405 $). Cependant, les prix indiens sont généralement plus proches du prix chinois.

Plus de couverture Xiaomi: Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter

Le Mi 11 Ultra dispose d’un SoC Snapdragon 888, d’une cote IP68 pour la première fois sur un téléphone Xiaomi, d’un écran OLED WQHD + 120 Hz et d’un petit écran arrière de 1,1 pouce pour les aperçus et les notifications de selfie. D’autres caractéristiques notables incluent une batterie de 5000 mAh, une charge filaire / sans fil de 67 W et une configuration de caméra arrière impressionnante en théorie (50MP principal, 48MP ultra-large, 48MP 5X périscope).

Nous nous attendons également à ce que le Mi 11 vanille fasse éventuellement ses débuts en Inde lors de cet événement, mais nous savons que le Mi 11 Pro et le Mi Mix Fold ne quitteront pas la Chine. Qu’aimeriez-vous voir d’autre de la part de Xiaomi apporter en Inde autrement? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».