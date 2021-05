Le Xiaomi Mi 11 Ultra vise son lancement européen pour le 11 mai | La technologie

La page Facebook de Xiaomi aux Pays-Bas a confirmé la date de sortie européenne hypothétique du très attendu Mi 11 Ultra.

Si depuis quelques semaines le tout nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra est déjà disponible sur le territoire chinois, et que nous savions déjà qu’il arriverait plus tard en Europe, ce n’est qu’aux dernières heures que nous avons une date de lancement plus précise dans l’ancien continent, apparemment pour le 11 mai prochain.

Curieusement, ces informations ne proviennent pas du communiqué de presse de Xiaomi, mais l’un des comptes officiels de la société chinoise sur Facebook a proposé une date qui semble avoir beaucoup de sens.

La page Facebook officielle de Xiaomi aux Pays-Bas a confirmé que le Xiaomi Mi 11 Ultra sera disponible sur votre territoire à partir du 11 mai, et il est probable qu’elle s’étendra également au reste des pays européens. Alors que le Xiaomi Mi 10 Ultra était exclusif au marché chinois, le Xiaomi Mi 11 Ultra arrivera en Occident, y compris en Europe.

C’est un appareil surprenant au vu du fait qu’il est protégé par un petit panneau OLED secondaire arrière qui nous permet d’afficher beaucoup plus d’informations.

Bien que nous vous ayons déjà parlé de toutes les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 11 Ultra attendu dans notre article dédié, pour rappel nous vous disons que nous sommes confrontés à un appareil avec un énorme panneau de 6,81 pouces à une résolution QHD + et avec un taux de boisson gazeuse qui atteint 120 Hz. C’est à l’intérieur qu’il porte la dernière Snapdragon 888 5G, et sera vendu avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il dispose de caméras arrière à triple configuration mettant en évidence un capteur principal de 50 Mpx, un objectif périscope avec un capteur de 48 Mpx et un zoom numérique 120x.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas un appareil bon marché et on s’attend à ce qu’il finisse par apparaître en Europe au prix suggéré de 1199 €.